Marmara Denizi’ndeki depremler sonrasında kilitli Kumburgaz Fayı’na dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, ses dalgaları ölçümlerine göre, fayın yılda 15 mm kaydığını belirtti. İstanbul batısındaki derin sürünmenin enerji birikimini engelleyeceğini belirten Bektaş “Deprem büyüklüğü de azalabilir” dedi. Uzun süredir kilitli olan Kumburgaz Fayı, Marmara depreminde kırılması beklenen en önemli hatlardan biri olarak öne çıkıyor.

Sismik hareketliliğin devam ettiği Türkiye’de Marmara Denizi’nde peş peşe meydana gelen 117 deprem sonrası gözler ‘Büyük İstanbul depremi’ senaryolarına yeniden çevrildi. Uzman isimlerden Adalar Fayı uyarıları gelirken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bu kez Marmara’da Kumburgaz Fayı’na dikkat çekti.

Kilitli fay 15 mm kaydı! İstanbul depreminde yeni senaryo! Osman Bektaş ‘Büyüklüğü azaltabilir’ diyerek açıkladı

YILDA 15 MM KAYDI

Bektaş, bir ucu Silivri bir ucu Avcılar’ın güneyinde yer alan kilitli Kumburgaz Fayı için, çarpıcı bir detayı açıkladı. Bir araştırmayı örnek gösteren Bektaş “İstanbul depremi hakkında yeni bulgular ve deprem riski” başlığın adı altında paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

EGU 2026’da sunulan denizaltı akustik (ses dalgaları) ölçüm sonuçları, Kumburgaz Havzası batısında kilitli olduğu varsayılan fayın yılda 15 mm yavaşça kaydığını (creep) gösterdi. Ancak, 8 km kalınlığındaki yumuşak sediman örtüsü fayın hareketini emdiği için derin creep oranı ölçülenden daha yüksek olabilir.

Kilitli fay 15 mm kaydı! İstanbul depreminde yeni senaryo! Osman Bektaş ‘Büyüklüğü azaltabilir’ diyerek açıkladı

“BÜYÜKLÜĞÜ AZALABİLİR”

Bektaş, muhtemel İstanbul depreminin büyüklüğüne ilişkin ise “İstanbul batısındaki derin sürünme devasa bir deprem enerjisi (sismik moment) birikimini engelleyeceği için deprem büyüklüğü de azalabilir ( M6+)” dedi.

KUMBURGAZ FAY HATTI NEREDEN GEÇER?

Kumburgaz Fay Hattı’nın Kumburgaz kolu, karadan değil, Marmara Denizi kuzeyinde Büyükçekmece'nin yaklaşık 15 kilometre açığında yer alır. Fayın bir ucu Silivri açıklarında, diğer ucu ise Avcılar güneyindedir. Deniz içerisindeki bu segment; Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar gibi sahil şeridindeki ilçeleri sismik açıdan doğrudan risk altında bırakır.

Kilitli fay 15 mm kaydı! İstanbul depreminde yeni senaryo! Osman Bektaş ‘Büyüklüğü azaltabilir’ diyerek açıkladı

Risk altındaki ilçeler;

İlçe Risk Durumu Silivri Sismik Açıdan Doğrudan Risk Altında Büyükçekmece Sismik Açıdan Doğrudan Risk Altında Beylikdüzü Sismik Açıdan Doğrudan Risk Altında Avcılar Sismik Açıdan Doğrudan Risk Altında

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş

KIRILMASI BEKLENİYOR

Kuzey Anadolu Fay Hattı sistemi içinde yer alan ve kilitli durumdaki Kumburgaz Segmenti'nin, gelecekteki muhtemel Marmara depreminde kırılması beklenen en önemli hatlardan biridir.

NACİ GÖRÜR ‘YÜKLENİYOR DİYEREK UYARMIŞTI

İstanbul Silivri’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında Prof.Dr. Naci Görür depremin Kumburgaz Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirterek uyarmıştı. Görür “Kumburgaz Fayı, kilitli bir faydır ve enerji biriktiriyor. Zaman zaman küçük depremlerle bu enerjiyi kısmen boşaltıyor. Depremin yeri anlamlı; dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor” demişti.

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