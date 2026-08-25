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Dünya

İsrail'in en tehlikeli ismi olarak gösteriliyordu! Gündüz vakti böyle öldürüldü

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İsrail mafyasının en tehlikelileri arasında gösterilen Yanis Yushvaev, bir akaryakıt istasyonunda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Suikast ülkede gündem oldu.

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İsrail’in en tehlikeli mafyalarından birinin lideri, gündüz vakti suikasta uğradı. 40 yaşındaki suç örgütü lideri Yanis Yushvaev, bir akaryakıt istasyonunda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

SUİKAST ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan cinayette, merdivenlerden aşağı inen Yushvaev’e arkasından yaklaşan bir şahsın doğrudan kafasına ateş ettiği görülüyor.

İsrailin en tehlikeli ismi olarak gösteriliyordu! Gündüz vakti böyle öldürüldü
Başlık Resmiİsrailin en tehlikeli ismi olarak gösteriliyordu! Gündüz vakti böyle öldürüldü

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Yushvaev yere yığılıp oracıkta can verirken, çevresindekiler de etrafa kaçtı. Silahlı saldırgan ise koşarak bölgeden uzaklaştı. Çete hesaplaşması ihtimalini değerlendiren ekipler, geniş çaplı soruşturma başlattı.

İsrailin en tehlikeli ismi olarak gösteriliyordu! Gündüz vakti böyle öldürüldü
Başlık Resmiİsrailin en tehlikeli ismi olarak gösteriliyordu! Gündüz vakti böyle öldürüldü

TELEFONDA HİÇ KONUŞMUYORMUŞ!

Yushvaev, kendisini bir restoran sahibi olarak tanımlasa da; Times of Israel'e göre birçok silahlı saldırının ve araba yakma olaylarının arkasında o vardı. Bu nedenle suikasta uğrayan mafya lideri, defalarca tutuklanmıştı.

- 2021 yılında bir iş adamını 1,1 milyon dolar ödemezse silahla öldürmekle tehdit etmişti.

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- 2025'te Or Akiva'daki evlere ve iş yerlerine ateş açtığı iddiasıyla tutuklansa da kısa sürede serbest kaldı.

- Telefon dinlemelerinden kaçınmak için neredeyse hiç telefonda konuşmadığı biliniyordu.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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