Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonu!
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 11 şirket ile 3 derneğe kayyım atanması kararlaştırıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyım atanmasına karar verildi.
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