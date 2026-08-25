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Yaşam

Adana’da kayıp alarmı! 15 yaşındaki Selin Uçak her yerde aranıyor

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Adana’da kayıp alarmı! 15 yaşındaki Selin Uçak her yerde aranıyor

Mersin'de yaşayan 15 yaşındaki Selin Uçak, babasını ziyaret etmek amacıyla geldiği Adana'da kayboldu. Genç kızdan 4 gündür haber alınamazken, ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

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Edinilen bilgilere göre Selin Uçak, babası Türker Uçak'ı görmek için Mersin'den Adana'ya geldi. Seyhan ilçesinde bulunan Merkez Park'a giden 15 yaşındaki kız, bir süre sonra ortadan kayboldu. Selin'e ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbarın ardından polis ekipleri, genç kızın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Selin'in bulunabileceği değerlendirilen bölgelerde araştırmalarını sürdürürken, güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği öğrenildi.

Adana’da kayıp alarmı! 15 yaşındaki Selin Uçak her yerde aranıyor
Başlık ResmiAdana’da kayıp alarmı! 15 yaşındaki Selin Uçak her yerde aranıyor
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BABASI GÖRENLERE SESLENDİ

Kızının kaybolmasının ardından endişeli bekleyişini sürdüren baba Türker Uçak, Selin'in kaybolduğu sırada üzerinde beyaz tişört ve lacivert pantolon bulunduğunu belirtti. Uçak, kızını gören veya nerede olduğunu bilen kişilerin vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine ya da yetkililere bilgi vermesini istedi.

Polis ekiplerinin 15 yaşındaki Selin Uçak'ı bulmak için başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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