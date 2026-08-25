Hatay'da eve giren yılan pencere arasına sıkıştı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir eve giren yılan pencere arasına sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir evin pencere arasında sıkışan yılan, itfaiye ekiplerin yardımı ile kurtarıldı.
Olay, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde yaşandı. Evin pencere arasına yılan sıkıştığını gören vatandaşların ihbarı sonrasında bölgeye ekipler gönderildi. Ekiplerin titiz çalışması neticesinde yılan olduğu yerden çıkarıldı.
Kurtarılan yılan, doğal yaşam alanına salıverildi. Yılanın kurtarılmasıyla ev sahibi de rahat nefes aldı. Yılanın yakalandığı anlarsa kameralar tarafından kaydedildi.
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