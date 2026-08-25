Ay tutulması için saatler kaldı! Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'de saat kaçta görülecek?

Ağustos ayının ikinci tutulması için gözler Ay’a çevrildi. Ayın son günlerinde gerçekleşecek kanlı Ay tutulması Türkiye’den de izlenebilecek. Tutulma sırasında Ay’ın Dünya’nın gölgesine giren bölümünde, uygun hava koşullarında kırmızı ve bakır tonları görülecek. Peki, kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’de saat kaçta görülecek?

Ağustos ayının ikinci gök olayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu kez gözler Güneş’e değil Ay’a çevrilecek. Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği tutulma, ağustos ayının ortasında gerçekleşen Güneş tutulmasından farklı olarak Türkiye'den de izlenebilecek. Peki, kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’de saat kaçta görülecek?

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA?

Ay tutulması, 28 Ağustos 2026 Cuma günü sabah saatlerinde gerçekleşecek. Tutulma saatleri Türkiye yerel saatine göre hesaplandığında gökyüzü olayı 04.23'te başlayacak.

Ay, saat 04.23'te Dünya'nın yarı gölge bölgesine girecek. Saat 05.33 itibarıyla ise parçalı Ay tutulması başlayacak ve Ay'ın bir bölümü Dünya'nın karanlık gölgesi altında kalacak. Türkiye'den tutulma, Ay'ın batışına kadar izlenebilecek; İstanbul'da gözlemlenebilen en ileri aşama yaklaşık saat 06.26'da gerçekleşecek. Tutulmanın dünya genelindeki en belirgin anı ise saat 07.12'de yaşanacak ancak bu sırada maksimum evre görülemeyecek.

Ay tutulması için saatler kaldı! Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiyede saat kaçta görülecek?

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay’ın doğrudan Güneş ile Dünya arasına girmesiyle meydana gelir.

Güneş tutulması sırasında Dünya’nın bir bölümü Ay’ın gölgesi altında kalır.

Ancak Ay, Dünya’dan çok daha küçük olduğu için gölgesi Dünya yüzeyinin yalnızca sınırlı bir alanını kaplar. Bu nedenle herhangi bir Güneş tutulması, Dünya’nın yalnızca belirli bölgelerinden gözlemlenebilir.

Ay tutulması için saatler kaldı! Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiyede saat kaçta görülecek?

NEDEN KANLI AY DENİYOR?

Ay tutulması, Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı doğrultuya gelmesi sonucunda meydana gelir. Bu sırada Ay'ın yüzeyi pas kırmızısını andıran bir renge bürünebilir. Bu nedenle Ay tutulmaları zaman zaman "Kanlı Ay" olarak adlandırılır.

Ay yüzeyindeki bu kızıllık, Dünya'nın Ay'a ulaşan Güneş ışığını engellemesi ve atmosferinden geçen ışığı kırması nedeniyle oluşur.

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