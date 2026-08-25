Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Malazgirt Zaferi kutlamaları kapsamında Ahlat'ta toplanacak

Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'in Ahlat ilçesine gitti. Kabine toplantısının da Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağı belirtildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamaları başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programın sonrasında kabine Ahlat'ta toplanacak. Kabine toplantısı, üçüncü defa Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.

İki günlük program çerçevesinde Ahlat’ta olacak olan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir görüşme yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEK

Törenlerin sonrasında Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaret edilecek. Erdoğan ve Bahçeli’nin baş başa görüşeceği de tahmin ediliyor.

Kabine toplantısının ana gündeminde terörle mücadelede gelinen son aşama olacak. Terörsüz Türkiye hedefi çerçevesinde, Meclis'te kabul edilen düzenlemenin sonrasında terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci ile sahadaki son gelişmeler görüşülecek.

Toplantıda iç cephenin güçlendirilmesi ile alakalı adımlar ile bölgesel güvenlik konuları da görüşülecek.

Kabine toplantısının sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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