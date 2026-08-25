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Ekonomi

Elektrik işi yapıyordu! Şimdi 200 büyükbaşı var, 20 milyon liralık hibeyle çiftlik kurdu

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Elektrikçilik yaparken TKDK destekleriyle tanışan Mehmet Kaval, aldığı yaklaşık 20 milyon liralık hibe desteğiyle besi çiftliği kurdu. Hayvancılığa adım atan Kaval, bugün çiftliğinde yaklaşık 200 büyükbaş hayvan yetiştiriyor.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde elektrikçilik yapan Mehmet Kaval, daha önce TKDK destekleri çerçevesinde yapılan besi ahırlarının elektrik işlerini yaparken devlet tarafından besicilik için destek verildiğini öğrendi. Bunun üzerine hayvancılık yapmaya karar veren Kaval, hibeye başvurarak kendisi de hayvancılık sektörüne adım attı. Elbistan'ın Elderek Mahallesi'nde hayvancılığa uygun olduğu için arazi satın alan Kaval, gerekli ruhsat ve başvuru işlemlerinin ardından TKDK desteğiyle besi çiftliğini kurdu. Geçtiğimiz yıl tamamlanan tesiste aynı yılın ikinci ayında hayvan yetiştiriciliğine başlayan Kaval, halen yaklaşık 200 civarında büyükbaş hayvan yetiştiriyor.

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Kaval, elektrikçilik yaptığını ve hayvancılık sektörüne TKDK'nın destekleri sayesinde yöneldiğini belirterek, "Daha önce bu işi yapmıyordum. Normalde esnafım elektrikçiyim. TKDK'nın yapmış olduğu besi ahırlarının elektrik işlerini yapıyordum. Daha sonra TKDK'nın Kahramanmaraş'taki genel koordinatörü Harun Bey, 'Mehmet, sen de yapabilirsin. Sen de yap, sen niye yapmıyorsun?' diyerek bizi teşvik etti. Biz de bu işe başladık. Önce yerimizi aldık, ardından başvurumuzu ve ruhsatımızı aldık. Başvurumuzu yaptık ve destek almaya hak kazandık. Geçen sene de çok şükür tesisimizi tamamladık. İkinci ayda hayvanlarımızı içeri bıraktık. TKDK'nın çok güzel destekleri var. KDV iadesiyle beraber yüzde 90'a varan hibe destekleri bulunuyor.

Elektrik işi yapıyordu! Şimdi 200 büyükbaşı var, 20 milyon liralık hibeyle çiftlik kurdu
Başlık ResmiElektrik işi yapıyordu! Şimdi 200 büyükbaşı var, 20 milyon liralık hibeyle çiftlik kurdu

Bize de yaklaşık 20 milyon lira gibi bir hibe desteği verdiler. Ahır ve depo yatırımlarımızı bu desteklerle tamamladık ve yaptığımız yatırımda büyük ölçüde karşılığını aldık. Şu anda yaklaşık 200 civarında hayvanımız var. Hayvanlarımızı besiye alıyoruz. Besi sürecinin ardından kesim için mezbahalara gönderiyoruz. Buradan da Türkiye'nin çeşitli yerlerinde et ihtiyacı olan bölgelere gönderiliyor. Bu işi yapmak isteyenlerin aslında çok büyük bütçelere ihtiyacı yok. TKDK ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvancılığa büyük önem veriyor. Bu alanda çeşitli destekler bulunuyor. İnsanlar bu desteklerden faydalanarak hayvancılığa başlayabilirler" dedi.

Elektrik işi yapıyordu! Şimdi 200 büyükbaşı var, 20 milyon liralık hibeyle çiftlik kurdu
Başlık ResmiElektrik işi yapıyordu! Şimdi 200 büyükbaşı var, 20 milyon liralık hibeyle çiftlik kurdu
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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