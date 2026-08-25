Türkiye’nin ihracatı temmuz ayında yüzde 2,9 artışla 25 milyar 600 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı değerini gördü. Ocak-temmuz döneminde 54 ilin ihracatı artarken, Ankara ihracatını en fazla artıran il oldu.

Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre Türkiye, 2026 yılının temmuz ayında ihracatta Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı değerine ulaştı. İllerde yaşanan çift haneli artışlar dikkat çekerken, 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde 54 ilin ihracatı arttı. Bakanlığın açıklamasına göre temmuz ayında ihracat yüzde 2,9’luk artışla 25 milyar 600 milyon dolara ulaştı. 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise ihracat yüzde 3,4 oranında artarak 161 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACAT İSTATİSTİKLERİ

2026 yılı temmuz ayı itibarıyla faaliyet illeri bazında ihracat istatistiklerine göre sıralama şu şekilde gerçekleşti:

İstanbul, 5 milyar 846 milyon dolarla birinci sırada,

Kocaeli, 3 milyar 389 milyon dolarla ikinci sırada,

İzmir, 2 milyar 74 milyon dolarla üçüncü sırada,

Bursa, 1 milyar 771 milyon dolarla dördüncü sırada,

Tekirdağ ise 1 milyar 328 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz değeri! İhracatımız 25 milyar 600 milyon dolara ulaştı

2026 yılı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatta en fazla artış gösteren iller ise şu şekilde gerçekleşti:

Mersin, 194 milyon dolarlık artışla birinci,

İzmir, 135 milyon dolarlık artışla ikinci,

Antalya, 129 milyon dolarlık artışla üçüncü,

Sakarya, 128 milyon dolarlık artışla dördüncü,

Gaziantep ise 121 milyon dolarlık artışla beşinci sırada yer aldı.

Temmuz ayında ihracat artışının yüzde 64,3’ünü sırasıyla Mersin, İzmir ve Antalya illeri sağladı.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz değeri! İhracatımız 25 milyar 600 milyon dolara ulaştı

İHRACATINI EN FAZLA ARTIRAN İL ANKARA

2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını en fazla artıran il Ankara oldu. Ankara, ihracatını 1 milyar 131 milyon dolar artırarak ilk sırada yer alırken, Bursa 959 milyon dolarlık artışla ikinci, Kocaeli ise 590 milyon dolarlık artışla üçüncü sırada yer aldı. Bu illeri 460 milyon dolarlık artışla Yalova, 373 milyon dolarlık artışla Adana takip etti. Söz konusu dönemde gerçekleşen toplam ihracat artışının yüzde 50,2’sini Ankara, Bursa ve Kocaeli gerçekleştirdi.

Bakanlık, ihracat artışındaki güçlü seyrin devam ettiğini belirterek, “İhracatımızın ülkemizin dört bir yanına yayılan güçlü bir kalkınma dinamiğine dönüşmesi amacıyla illerimizin üretim kapasitesini, yatırım potansiyelini ve rekabet avantajlarını küresel pazarlara taşıyacak adımları desteklerken; yerelde üretimin, istihdamın ve katma değerin artırılması yoluyla bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı, refahın tüm ülke sathına dengeli bir şekilde yayılmasını sağlamayı ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha müreffeh ve ihracatla büyüyen bir Türkiye inşa etmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz.” açıklamasında bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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