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ASKİ su kesintisi 25 Ağustos! Ankara Gölbaşı, Polatlı, Yenimahalle ve Kazan'da sular ne zaman gelecek?

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ASKİ su kesintisi 25 Ağustos! Ankara Gölbaşı, Polatlı, Yenimahalle ve Kazan'da sular ne zaman gelecek?
Fotoğraf Başlığı ASKİ su kesintisi 25 Ağustos

ASKİ su kesintisi 25 Ağustos programı vatandaşlar ile paylaşıldı. Yapılan duyuruya göre Kazan, Yenimahalle, Polatlı ve Gölbaşı'nın belirli bölgelerinde şebekede meydana gelen arızalar ve yürütülen çalışmalar nedeniyle su hizmetinde geçici aksamalar meydana geldi. Vatandaşlar ise ''Ankara'da sular ne zaman gelecek, ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek?'' sorularına cevap arıyor.

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ASKİ su kesintisi 25 Ağustos Salı gününe ait liste duyuruldu. Ana iletim hattı ve içme suyu şebekelerinde yaşanan arızalar nedeniyle ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ederken, vatandaşlar "Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, Gölbaşı, Polatlı, Yenimahalle ve Kazan'daki Ankara su kesintisi programı...

ASKİ su kesintisi 25 Ağustos! Ankara Gölbaşı, Polatlı, Yenimahalle ve Kazan'da sular ne zaman gelecek?
Başlık ResmiASKİ su kesintisi 25 Ağustos! Ankara Gölbaşı, Polatlı, Yenimahalle ve Kazan'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ SU KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS

KAZAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.08.2026 22:00:00
Tamir Tarihi: 25.08.2026 13:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, Saray Mahallesi Çaniçi Caddesi içerisinde bulunan 700 lük ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: SARAY MAHALLESİ ÇANİÇİ CADDESİ, ATOM CADDESİ, DAĞYAKA CADDESİ 688 CADDE ,GİMAT CADDESİ ,115 CADDE YE. BAĞLI CADDE VE SOKAKLAR


YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.08.2026 07:50:00
Tamir Tarihi: 25.08.2026 12:00:00
Detay: İvedikköy Mahallesi içerisinde Ø150 lik boruda oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: İvedikosb Mahallesi bir kısmı İvedikköy Mahallesi Serhat Mahallesi bir kısmı Yukarıyahyalar Mahallesi bir kısmı Yeşilevler Mahallesi bir kısmı

ASKİ su kesintisi 25 Ağustos! Ankara Gölbaşı, Polatlı, Yenimahalle ve Kazan'da sular ne zaman gelecek?
Başlık ResmiASKİ su kesintisi 25 Ağustos! Ankara Gölbaşı, Polatlı, Yenimahalle ve Kazan'da sular ne zaman gelecek?


POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.08.2026 08:30:00
Tamir Tarihi: 25.08.2026 14:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz ŞEHİTLİK Mahallesi KUZGUNLUK Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında Ø 110 pvc boru arızası nedeniyle 10:00 ile 14:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK Mahallesi Bir Bölümü


GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.08.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 25.08.2026 14:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, Kızılcaşar Mahallesi Şehit savcı selim kiraz caddesi üzerinde 100’lük içme suyu hattında branşman bağlantısı nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.Tek yapı kooparatifine 25 Ağustos 2026 saat- 09:00 ile 25 Ağustos 2026 saat- 14:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Tekyapı Kooparatifi

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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