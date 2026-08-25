Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Gençlerbirliği'nden Montella'ya İrfan Can Eğribayat çağrısı!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Fenerbahçe'nin ardından Göztepe'yi de mağlup eden Gençlerbirliği lige müthiş bir başlangıç yaptı. İlk iki haftada üst üste 10 maç puanıyla maçın adamı seçilen İrfan Can Eğribayat ise son 20 yılda bunu başaran ilk kaleci oldu. Gençlerbirliği Kulübü, bir paylaşım yaparak A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya da çağrıda bulundu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne transfer olan İrfan Can Eğribayat, yeni takımında gösterdiği muazzam performansla Trendyol Süper Lig'e damga vurdu. Lige inanılmaz bir başlangıç yapan tecrübeli file bekçisi, tarihe geçen bir istatistiğin altına imza attı.

Gençlerbirliği'nden Montella'ya İrfan Can Eğribayat çağrısı!
Başlık ResmiGençlerbirliği'nden Montella'ya İrfan Can Eğribayat çağrısı!

SON 20 YILDA BİR İLK

Ligin ilk iki haftasında sergilediği performansla kalesinde devleşen İrfan Can Eğribayat, üst üste iki maçta da 10 tam puan alarak karşılaşmaların adamı seçildi. Başarılı kaleci, yakaladığı bu olağanüstü form grafiğiyle Süper Lig'de son 20 yılda bunu başaran ilk kaleci olma unvanını elde etti.

Gençlerbirliğinden Montellaya İrfan Can Eğribayat çağrısı!
Başlık ResmiGençlerbirliğinden Montellaya İrfan Can Eğribayat çağrısı!

MONTELLA'YA ÇAĞRI VAR

Kırmızı-siyahlı kulüp, oyuncusunun bu tarihi başarısını sosyal medya hesaplarından yaptığı iddialı bir paylaşımla kutladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya çağrı yapan Gençlerbirliği Kulübü, başarılı eldivenin performansına dikkat çekerek "Milli takıma kaleci önerimiz ektedir" ifadelerine yer verdi. Başkent ekibinin bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI!
ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI!
Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonu
HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA...
HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA...
İsrail'in en tehlikeli ismine suikast!
'YILDA 15 MİLİMETRE KAYDI'
'YILDA 15 MİLİMETRE KAYDI'
Yıllardır deprem üretmeyen fayda büyük değişim
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Dünyaca ünlü 2 bankadan yeni tahmin
3 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ!
3 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ!
"1-2 yıl içinde herkes onu konuşacak"
DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?
DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?
Dünyanın en büyük bankası tahminini yükseltti
500 İLÇEDEN KALABALIK
500 İLÇEDEN KALABALIK
Huzurevinde yer yok, yaşlı nüfus tarihi zirvede!
BEYAZ SARAY İLK KEZ AÇIKLADI
BEYAZ SARAY İLK KEZ AÇIKLADI
Trump'ın SpaceX hisseleri ortalığı karıştırdı
'KARA DUL' MODELİ!
'KARA DUL' MODELİ!
Kuytul’un hedefi “iç karışıklık” çıkarmakmış
KURYE GİBİ BAKAN!
KURYE GİBİ BAKAN!
Soruşturma derinleşiyor, yeni ağlar ortaya çıkıyor
AVRUPA'NIN FİLİSTİN İSYANI
AVRUPA'NIN FİLİSTİN İSYANI
102 diplomatın haysiyetli çıkışı…
"BIRAKIN GİDEYİM"
Sarr'dan Palace’a Galatasaray resti
1 GRAM 1.000 TL YÜKSELDİ!
1 GRAM 1.000 TL YÜKSELDİ!
Altın durdu, yeni senaryo geldi
LYON'U DEVİR, PRİMİ KAP
LYON'U DEVİR, PRİMİ KAP
Tur gelirse para yağacak
TÜRKİYE BÜYÜK HESAP PEŞİNDE
TÜRKİYE BÜYÜK HESAP PEŞİNDE
İsrail öfkeyle saldırıyor, biz sabırla bekliyoruz!
SAHİLDE ESRARENGİZ OLAY!
SAHİLDE ESRARENGİZ OLAY!
Birçok noktada görüldü, ekipler alarma geçti
ÇETE KATLİAM YAPTI!
ÇETE KATLİAM YAPTI!
Ülkenin başkenti kan gölüne döndü, onlarca ölü var
TEKSTİLDE DEV DESTEK
TEKSTİLDE DEV DESTEK
Yüz binlerce istihdam güvence altında
MENAJERİ DOĞRULADI!
MENAJERİ DOĞRULADI!
Juventus’un yıldızı Beşiktaş yolunda
MÜFETTİŞLER ACIMADI
MÜFETTİŞLER ACIMADI
En çok ihbar araçta telefonla konuşanlara
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Masaj salonu görünümlü fuhuş yuvası! 6 rezil yakalandı
Masaj salonu görünümlü fuhuş yuvası!
Kaydet
TOKİ Konya Kulu konut belirleme canlı kura sayfası paylaşıldı! (TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi sorgulama)
TOKİ Konya Kulu konut belirleme canlı kura sayfası paylaşıldı!
Kaydet
Halit Ergenç’in gizli mesleği ortaya çıktı! Hollywood'a gönderiyor, fiyatı 45 bin Euro’ya kadar çıkıyor
Halit Ergenç’in gizli mesleği ortaya çıktı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.