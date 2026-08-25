Fenerbahçe'nin ardından Göztepe'yi de mağlup eden Gençlerbirliği lige müthiş bir başlangıç yaptı. İlk iki haftada üst üste 10 maç puanıyla maçın adamı seçilen İrfan Can Eğribayat ise son 20 yılda bunu başaran ilk kaleci oldu. Gençlerbirliği Kulübü, bir paylaşım yaparak A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya da çağrıda bulundu.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne transfer olan İrfan Can Eğribayat, yeni takımında gösterdiği muazzam performansla Trendyol Süper Lig'e damga vurdu. Lige inanılmaz bir başlangıç yapan tecrübeli file bekçisi, tarihe geçen bir istatistiğin altına imza attı.

Gençlerbirliği'nden Montella'ya İrfan Can Eğribayat çağrısı!

SON 20 YILDA BİR İLK

Ligin ilk iki haftasında sergilediği performansla kalesinde devleşen İrfan Can Eğribayat, üst üste iki maçta da 10 tam puan alarak karşılaşmaların adamı seçildi. Başarılı kaleci, yakaladığı bu olağanüstü form grafiğiyle Süper Lig'de son 20 yılda bunu başaran ilk kaleci olma unvanını elde etti.

Gençlerbirliğinden Montellaya İrfan Can Eğribayat çağrısı!

MONTELLA'YA ÇAĞRI VAR

Kırmızı-siyahlı kulüp, oyuncusunun bu tarihi başarısını sosyal medya hesaplarından yaptığı iddialı bir paylaşımla kutladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya çağrı yapan Gençlerbirliği Kulübü, başarılı eldivenin performansına dikkat çekerek "Milli takıma kaleci önerimiz ektedir" ifadelerine yer verdi. Başkent ekibinin bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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