Konya TOKİ 500 bin sosyal konut projelerinde hak sahibi olan vatandaşları ilgilendiren konut belirleme süreci devam ediyor.Kulu'da inşa edilecek konutlar için gerçekleştirilecek kuranın canlı yayın sayfası paylaşıldı. TOKİ Konya konut belirleme kura çekimini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, bir yandan yayın saatini takip ederken diğer yandan sonuçların açıklanacağı isim listesini araştırıyor.

TOKİ Konya Kulu konut belirleme canlı kura sürecinin ayrıntıları belli oldu.500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Konya'nın Kulu ilçesinde hak sahibi olan vatandaşlar için konut belirleme kurası 25 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Canlı yayınlanacak kura çekimi saat 10.00'da başladı.

TOKİ KONYA KULU KONUT BELİRLEME KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin resmi internet adresinden yayımlanan duyuruda kura ve sözleşme tarihine yer verilmişti. Yayımlanan duyuruda; "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 500.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Konya Kulu 500/500000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Konya Kulu Dinek Mah. 300 Adet Konut Projesi’nde idaremiz stoğunda kalan 2+1 tipi 69 adet ve 3+1 tipi 45 adet, toplam 114 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası 25 Ağustos 2026 Salı günü, Saat 10:00’da İdaremizin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılacaktır. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 7-15 Eylül 2026 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Kulu Şubesinde imzalanacaktır." denildi.

TOKİ KONYA KURA İSİM LİSTESİ SORGULAMA

TOKİ Konya Kulu konut belirleme canlı kura sayfası paylaşıldı! (TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi sorgulama)

TOKİ KONYA İSİM LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ'nin resmi duyurularına göre çekilişler kurumun YouTube hesabından canlı olarak izlenebiliyor. Kura sonuçları ve konut belirleme listelerine ilişkin resmi belgelerin de çekilişlerin ardından TOKİ tarafından paylaşılacak.



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