Dolar kaç lira olacak? Dünyanın en büyük bankası tahminini yükseltti

48 liranın üzerinde seyreden dolar kuru için yeni bir tahmin geldi. Dünyanın en büyük bankası olarak bilinen ABD'li Goldman Sachs, 3 ve 6 aylık tahminlerini 3'er lira yükseltti. Bankanın 12 aylık beklentisi ise 5 lira yükseldi. İşte detaylar...

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasına ilişkin yeni bir analiz yaptı. Banka, 3 farklı vade için dolar/TL tahminini güncelledi.

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3, 6 VE 12 AYLIK TAHMİNLER...

Banka, dolar/TL için 3 aylık tahminini 48'den 51'e, 6 aylık tahminini 50'den 53'e çıkardı. 12 aylık dolar/TL beklentisi ise 54'ten 59'a yükseltildi.

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KUR REJİMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Goldman Sachs, enerji fiyatlarında belirgin bir düşüş, altın fiyatlarında sert bir yükseliş veya doların küresel ölçekte değer kaybetmesi gibi gelişmeler yaşanmadığı sürece risklerin TL'nin aleyhine olduğunu vurguladı. Analistler, dış denge üzerindeki baskıların kademeli olarak arttığına da dikkat çekti.

Banka, mevcut döviz kuru rejiminin devam edeceği görüşünü korurken, TL'deki değer kaybının önceki beklentilere kıyasla biraz daha yüksek bir hızla gerçekleşebileceğini öngördü.