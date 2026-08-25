Almanya'nın dış istihbarat teşkilatı BND, Rusya’nın siber saldırılarına misilleme yapmak ve "karşılık verme" operasyonlarını yürütecek casuslar bulmak amacıyla oyuncuları (gamer) gözüne kestirdi. Teşkilat, bu hafta Köln’de düzenlenecek dünyanın en büyük video oyunu festivali Gamescom 2026’ya işe alım ajanları gönderiyor.

Almanya'nın dış istihbarat servisi Bundesnachrichtendienst (BND), Moskova'nın kritik altyapılara yönelik hibrit savaş ve siber saldırılarına cevap verebilmek için konvansiyonel yöntemlerin dışına çıktı.

İngiltere'nin MI6'sına denk gelen teşkilat, siber yetenekleri gelişmiş genç profesyonelleri bünyesine katmak için Gamescom 2026 festivalinde özel bir stant ve kendi geliştirdiği "BND Legends" adlı video oyunuyla boy gösterecek.

OYUNCULAR 5 AŞAMALI HACKING TESTİNE TABİ TUTULACAK

İstihbarat kaynakları, festivalde BND kriterlerine uygun görülen yetenekli oyuncuların siber güvenlik ve hackleme becerilerini ölçecek 5 aşamalı zorlu bir mücadeleye davet edileceğini açıkladı.

BND yetkilileri, video oyunu meraklılarının sahip olduğu disiplin, farklı role bürünme yeteneği ve azim gibi niteliklerin, siber casusluk ihtiyaçlarıyla birebir örtüştüğünü ileri sürmekte. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan BND Sözcüsü Julia Linner şunları söyledi:

"Oyuncular ile aradığımız kilit yetenekler arasında önemli bir örtüşme görüyoruz. Teknolojiye yatkınlar, farklı rollere bürünmekten, görevleri tamamlamaktan ve başarancaya kadar azim göstermekten hoşlanıyorlar. Şu anda işe aldığımız yetenekler, yasa değişiklikleriyle şekillenecek 'yeni BND'ye katılarak 'hack back' operasyonlarında görev alacaklar."

Alman istihbaratı Gamescom'da oyuncu avına çıktı!

MERZ KABİNESİNDEN BND'YE YASA DIŞI SİBER SALDIRILARA "HACK BACK" YETKİSİ

Şansölye Friedrich Merz liderliğindeki Alman kabinesi, kısa süre önce BND'nin görev yetkilerini genişleten tarihi bir reform paketini onayladı. Yeni reformlarla birlikte BND ajanlarına görev silahı kullanma, yurt dışında sabotaj operasyonu yürütme ve en önemlisi Rus siber saldırılarına siber uzayda doğrudan karşılık verme yetkisi tanındı.

Geçmişte Gestapo ve SS mirasından kaçınmak amacıyla "zayıf bir gözlemci" olarak kurgulanan BND'nin, II. Dünya Savaşı sonrası kısıtlamalarını aşarak Mossad ve MI6 seviyesinde operasyonel bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, düzenlemeler sayesinde Almanya'nın nihayet "gerçek bir istihbarat servisine" kavuşacağını savundu.

ORDUDAN DÖNER KILIFLI İŞE ALIM VE MUHALEFETİN 'GESTAPO' TEPKİSİ

Almanya'nın yeniden silahlanma ve alım hamleleri sadece BND ile sınırlı kalmadı. Alman Silahlı Kuvvetleri, kariyer sitesine yönlendiren kamuflaj desenli döner kılıfları bastırarak "Her şey dahil bir kariyer" sloganıyla sokaklarda gençleri orduya çağırdı.

Öte yandan, casusluk yetkilerinin genişletilmesi ülkede sert tartışmaları da beraberinde getirdi. Aşırı sağcı AfD ve Sol Parti (Die Linke) reformlara tepki gösterdi. Die Linke milletvekili Ulrich Thoden, denetimsiz yetkilerin tehlikesine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"İstihbarat servisleri üzerindeki denetim ve dengeleme mekanizmaları, tarihimizden ve özellikle de Gestapo tecrübesinden almamız gereken acı bir derstir."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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