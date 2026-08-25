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"Kuytulcular" operasyonunda yeni detaylar! Falaka ve darp iddiası gündeme geldi

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Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen "Alparslan Kuytul Suç Örgütü"ne yönelik yapılan operasyonda yeni detaylar çıktı. Yapılanmanın kendi içinde "Furkan İstihbarat Teşkilatı" (FİT) isimli bir oluşum kurduğu ve muhalif kişilere karşı falaka cezası verilip bazı kişilerin darp edildiği iddia edildi.

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Adana merkezli kamuoyunda "Kuytulcular" olarak tanınan suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde dosyaya giren ifadelerde, örgüt içi muhaliflerin sözde mahkemelerde yargılandığı, bazı şahısların topluluk önünde diz çöktürüldüğü ve çeşitli cezalar verildiği iddiaları yer aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ve 19 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da içlerinde olduğu 56 şüphelinin gözaltına alındığı ve 35 kişinin tutuklandığı operasyonda yeni ayrıntılar meydana çıktı.

"Kuytulcular" operasyonunda yeni detaylar! Falaka ve darp iddiası gündeme geldi
Başlık Resmi"Kuytulcular" operasyonunda yeni detaylar! Falaka ve darp iddiası gündeme geldi

KENDİ ÜYELERİNE DE BASKI YAPMIŞLAR

Soruşturma dosyasına giren ifadelerde, yapılanmanın sadece dışarıya dönük faaliyetleriyle değil, kendi içindeki üyeler üstünde kurduğu öne sürülen baskı mekanizmalarıyla alakalı da çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

Dosyadaki iddialara göre yapılanmanın çekirdek kadrosunda yer alan 10'dan fazla kişi, 2013 senesinde İran'a yaklaşık 20 günlük bir ziyaret yaptı. Ziyaretin sonrasında örgüt içinde "mutlak itaat" anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi kurulduğu iddia edildi.

"FURKAN İSTİHBARAT TEŞKİLATI"

Soruşturma çerçevesinde, yapılanma içinde üyeleri ve kendilerine muhalif kişileri takip eden ayrı bir organizasyon kurulduğu öne sürüldü. Dosyada "Furkan İstihbarat Teşkilatı" (FİT) olarak isimlendirilen bu yapının, örgütten ayrılmak isteyen ya da yönetime yönelik eleştirilerde bulunan kişileri izlediği iddia edildi.

Bu çerçevede kişilerin aile hayatı, özel hayatı ve kişisel bilgileri hakkında toplanan verilerin örgüt yöneticilerine verildiği iddiası soruşturma dosyasına girdi.

Toplanan bilgilerin daha sonra örgüt içinde disiplin mekanizması olarak kullanıldığı iddia edilirken, bazı üyelerin sözde mahkemelerde sorgulandığı öne sürüldü.

"Kuytulcular" operasyonunda yeni detaylar! Falaka ve darp iddiası gündeme geldi
Başlık Resmi"Kuytulcular" operasyonunda yeni detaylar! Falaka ve darp iddiası gündeme geldi

TOPLULUK İÇİNDE DİZ ÇÖKTÜRDÜLER

Dosyada bulunan bir diğer iddiaya göre, Alparslan Kuytul'un tutuklu olduğu dönemde örgütün faaliyetleri ve Kuytul'un tutuklanma gerekçesiyle alakalı eleştiride bulunan N.A. adlı üye, Semra Kuytul'un da içinde olduğu bir heyet tarafından sorgulandı. N.A.'nın düşüncesinden vazgeçtiğini söylemesinin talep edildiği ve sonrasında topluluk içinde diz çöktürüldüğü öne sürüldü. Olayın sonrasında Semra Kuytul'un sosyal medya üstünden yaptığı bir paylaşımda "Uyuyan hücreleri ortaya çıkararak diz çöktürdük" ifadelerini kullandığı ve söz konusu kaydın soruşturma dosyasına delil olarak girdiği kaydedildi.

Soruşturma dosyasında, Alparslan Kuytul'u eleştiren bazı şahısların de yapılanma içinde hedef haline getirildiği öne sürüldü. Kuytul'a mektup yazarak eleştiri yapan H.K. ile Avrupa yapılanmasından sorumlu olduğu kaydedilen G.K.'nin farklı toplantı ve sosyal medya yayınlarında hedef gösterildiği, ardından ise gruptan dışlandıkları iddia edildi. Alacak-verecek meselesi sebebiyle Kuytul ile anlaşmazlık yaşadığı bildirilen S.Ç.'nin de bir toplantı sonrasında itibarsızlaştırıldığı iddiası dosyaya girdi.

FALAKA CEZASI UYGULANIYORMUŞ

Dosyadaki ifadelerde, yapılanma içinde kurallara uymayan kişilere farklı cezalar uygulandığı da iddia edildi. Öne sürülene göre, bazı üyeler konuşmama, nöbet tutma ve para kesme gibi yaptırımlara maruz kalırken, daha ağır bir ceza yöntemi olarak "falaka" uygulandığı iddia edildi.

Muhalif olduğu düşünülen bazı kişilerin ise özel bir grup tarafından cezalandırıldığı öne sürüldü. Dosyaya giren ifadelere göre 7-8 kişilik olduğu kaydedilen bu grubun, hedef alınan kişilerin yanına giderek "Hoca efendi senin kalemini kırdı, senden vazgeçti" biçiminde sözler söylediği ve bazı kişileri darp ettiği ileri sürüldü.

"Kuytulcular" operasyonunda yeni detaylar! Falaka ve darp iddiası gündeme geldi
Başlık Resmi"Kuytulcular" operasyonunda yeni detaylar! Falaka ve darp iddiası gündeme geldi

KUYTUL'UN DA ÜYELERİ DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Soruşturma dosyasında ayrıca Alparslan Kuytul'un bazı yöneticileri topluluk içinde darp ettiği ile alakalı ifadelerin de olduğu kaydedildi.

Soruşturmanın bir diğer başlığını ise yapılanmanın maddi gücünü iyileştirmek için adli suçlara başvurduğu doğrultusundaki iddialar oluşturdu. Dosyada, yapılanmanın maddi çıkar sağlamak için mafya yöntemlerini kullandığı ve adam kaçırma eylemlerine karıştığı yönündeki iddialara da yer verildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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