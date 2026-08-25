İstanbul'da masaj salonu adı altında internet üzerinden oluşturdukları profillerle fuhşa aracılık eden çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme" suçuna yönelik çalışma yapıldı.

FUHUŞ YAPTIRMIŞLAR

Çeşitli internet sitelerinde masaj salonu adıyla profiller oluşturan şüphelilerin fuhşa aracılık ettikleri, bu faaliyetler için yer sağladıkları ve maddi menfaat elde ettikleri belirlendi.

Masaj salonu görünümlü fuhuş yuvası! 6 rezil yakalandı

6 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik eş zamanlı operasyonda 6 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Masaj salonu görünümlü fuhuş yuvası! 6 rezil yakalandı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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