Ağustos TÜFE’yi benzin yaktı! İşte emekliye de yansıyacak son tahmin

Ağustos enflasyonu 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Bu ay özellikle benzindeki %10’luk artışın, TÜFE’deki ‘Ulaştırma’ kalemini %5 civarında yukarı çekmesi bekleniyor. Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, ağustosta enflasyonun %1,90 gelebileceğini öngördü. Bu arada temmuzda 1,78 olarak gerçekleşen aylık TÜFE’nin ardından ağustos verisi, ikinci yarıda geçerli olacak emekli aylıklarındaki 2 aylık zammı ortaya çıkaracak.

Piyasalarda ağustos ayının son haftası tamamlanmak üzereyken dikkatler enflasyona çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Perşembe günü ağustos enflasyonun açıklanması bekleniyor. Ağustos TÜFE için son tahminler de gelmeye başladı.

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı “Ağustos enflasyonu tahminimiz aylık %1,90. Bu rakam, temmuza ait %1,78’in üzerinde. Ancak geçen yılın ağustos döneminde gerçekleşen %2,04’ün altında” paylaşımında bulundu.

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YILLIK TÜFE’DE TAHMİNLER

Söz konusu tahminin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonda mayısta görülen %32,61 zirvesinden düşüşün küçük adımlarla olsa da devam edeceğini aktaran Tokalı, “Ağustosta yıllık TÜFE tahminimiz ise %31,58… Bu, son çeyrek başında %30’un altına inebileceği öngörü tablomuzla da uyumlu. Yıl sonu tahminimiz ise %29,50” değerlendirmesinde bulundu.

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YİNE ‘ULAŞTIRMA’ KALEMİ

Bu ayın enflasyonunda baskı oluşturan en önemli unsurun “ulaştırma” kalemi olduğunu aktaran ve benzin, mazot, LPG fiyatlarında çift haneye varan artışlara dikkat çeken Tokalı, “Diğer taraftan, işlenmemiş gıda fiyatlarında sakin hatta hafif aşağı yönlü görünüm dikkat çekiyor. Ancak asıl kritik olan işlenmiş gıda enflasyonu. Özellikle geçen ayın ılımlı görünümünü devam ettirip ettirmeyeceği açısından…” görüşünü paylaştı.

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‘ÇEKİRDEK’TE ILIMLI BEKLENTİ

Giyim fiyatlarında da düşüşün hız kesmekle birlikte devam etmesini beklediklerin belirten Tokalı, “Çekirdek enflasyon tarafında da yıllık eğilimin aşağı yönlü olabileceğini hesaplıyoruz. Bu tabloda TCMB’nin haftalık repo ihalelerine dönme kararını da destekleyici buluyoruz. Faiz indirim sürecinin ekim ayından itibaren başlayabileceğine dair öngörümüzü koruyoruz” dedi.

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WEB TÜFE %2,04

Bu arada Web Tüketici Fiyat Endeksi de ağustosta aylık bazda %2,04 arttı. Yapılan açıklamada “Artış büyük ölçüde enerji ve idari kalemler kaynaklı olurken, altta yatan çekirdek eğilim geriledi. Aya damgasını vuran gelişme akaryakıt fiyatlarındaki artış oldu. Motorin ve benzin zamları ‘Ulaştırma’ grubunu %5,04 yukarı çekti. Çekirdek eğilim göstergeleri yumuşadı. TÜFE B %2,47'den %1,84'e ve TÜFE C %2,66'dan %2,01'e çekildi. Ana eğilim %1,83 seviyesinde ılımlı kaldı” denildi.

EMEKLİ ZAM FARKI

Öte yandan temmuzda 1,78 olarak gerçekleşen aylık TÜFE’nin ardından ağustos verisi, ikinci yarıda geçerli olacak emekli aylıklarındaki zam farkında “2 aylık tabloyu” da ortaya çıkaracak. Beklentilere paralel bir ağustos TÜFE halinde, 2 aylık zam %3,71 civarına ulaşacak.

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