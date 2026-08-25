Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Ağustos TÜFE’yi benzin yaktı! İşte emekliye de yansıyacak son tahmin

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Ağustos TÜFE’yi benzin yaktı! İşte emekliye de yansıyacak son tahmin

Ağustos enflasyonu 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Bu ay özellikle benzindeki %10’luk artışın, TÜFE’deki ‘Ulaştırma’ kalemini %5 civarında yukarı çekmesi bekleniyor. Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, ağustosta enflasyonun %1,90 gelebileceğini öngördü. Bu arada temmuzda 1,78 olarak gerçekleşen aylık TÜFE’nin ardından ağustos verisi, ikinci yarıda geçerli olacak emekli aylıklarındaki 2 aylık zammı ortaya çıkaracak.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Piyasalarda ağustos ayının son haftası tamamlanmak üzereyken dikkatler enflasyona çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Perşembe günü ağustos enflasyonun açıklanması bekleniyor. Ağustos TÜFE için son tahminler de gelmeye başladı.

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı “Ağustos enflasyonu tahminimiz aylık %1,90. Bu rakam, temmuza ait %1,78’in üzerinde. Ancak geçen yılın ağustos döneminde gerçekleşen %2,04’ün altında” paylaşımında bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER
Altındaki yükseliş devam edecek mi? Dünyaca ünlü 2 bankadan yeni tahmin
TASARRUF ORTAĞIM

Altındaki yükseliş devam edecek mi? Dünyaca ünlü 2 bankadan yeni tahmin

YILLIK TÜFE’DE TAHMİNLER

Söz konusu tahminin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonda mayısta görülen %32,61 zirvesinden düşüşün küçük adımlarla olsa da devam edeceğini aktaran Tokalı, “Ağustosta yıllık TÜFE tahminimiz ise %31,58… Bu, son çeyrek başında %30’un altına inebileceği öngörü tablomuzla da uyumlu. Yıl sonu tahminimiz ise %29,50” değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos TÜFE’yi benzin yaktı! İşte emekliye de yansıyacak son tahmin
Başlık ResmiAğustos TÜFE’yi benzin yaktı! İşte emekliye de yansıyacak son tahmin

YİNE ‘ULAŞTIRMA’ KALEMİ

Bu ayın enflasyonunda baskı oluşturan en önemli unsurun “ulaştırma” kalemi olduğunu aktaran ve benzin, mazot, LPG fiyatlarında çift haneye varan artışlara dikkat çeken Tokalı, “Diğer taraftan, işlenmemiş gıda fiyatlarında sakin hatta hafif aşağı yönlü görünüm dikkat çekiyor. Ancak asıl kritik olan işlenmiş gıda enflasyonu. Özellikle geçen ayın ılımlı görünümünü devam ettirip ettirmeyeceği açısından…” görüşünü paylaştı.

Ağustos TÜFE’yi benzin yaktı! İşte emekliye de yansıyacak son tahmin
Başlık ResmiAğustos TÜFE’yi benzin yaktı! İşte emekliye de yansıyacak son tahmin

‘ÇEKİRDEK’TE ILIMLI BEKLENTİ

Giyim fiyatlarında da düşüşün hız kesmekle birlikte devam etmesini beklediklerin belirten Tokalı, “Çekirdek enflasyon tarafında da yıllık eğilimin aşağı yönlü olabileceğini hesaplıyoruz. Bu tabloda TCMB’nin haftalık repo ihalelerine dönme kararını da destekleyici buluyoruz. Faiz indirim sürecinin ekim ayından itibaren başlayabileceğine dair öngörümüzü koruyoruz” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Dolar kaç lira olacak? Dünyanın en büyük bankası tahminini yükseltti
TASARRUF ORTAĞIM

Dolar kaç lira olacak? Dünyanın en büyük bankası tahminini yükseltti

WEB TÜFE %2,04

Bu arada Web Tüketici Fiyat Endeksi de ağustosta aylık bazda %2,04 arttı. Yapılan açıklamada “Artış büyük ölçüde enerji ve idari kalemler kaynaklı olurken, altta yatan çekirdek eğilim geriledi. Aya damgasını vuran gelişme akaryakıt fiyatlarındaki artış oldu. Motorin ve benzin zamları ‘Ulaştırma’ grubunu %5,04 yukarı çekti. Çekirdek eğilim göstergeleri yumuşadı. TÜFE B %2,47'den %1,84'e ve TÜFE C %2,66'dan %2,01'e çekildi. Ana eğilim %1,83 seviyesinde ılımlı kaldı” denildi.

EMEKLİ ZAM FARKI

Öte yandan temmuzda 1,78 olarak gerçekleşen aylık TÜFE’nin ardından ağustos verisi, ikinci yarıda geçerli olacak emekli aylıklarındaki zam farkında “2 aylık tabloyu” da ortaya çıkaracak. Beklentilere paralel bir ağustos TÜFE halinde, 2 aylık zam %3,71 civarına ulaşacak.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
1 YILDA 18 MİLYAR TL!
1 YILDA 18 MİLYAR TL!
Ünlü şirkete bahis ve kara para soruşturması
ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI!
ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI!
Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonu
AĞUSTOS TÜFE’Yİ BENZİN YAKTI!
AĞUSTOS TÜFE’Yİ BENZİN YAKTI!
İşte emekliye de yansıyacak son tahmin
HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA...
HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA...
İsrail'in en tehlikeli ismine suikast!
'YILDA 15 MİLİMETRE KAYDI'
'YILDA 15 MİLİMETRE KAYDI'
Yıllardır deprem üretmeyen fayda büyük değişim
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Dünyaca ünlü 2 bankadan yeni tahmin
FALAKA VE DARP İDDİALARI!
FALAKA VE DARP İDDİALARI!
Kuytul yapılanmasındaki ceza düzeni ortaya çıktı
3 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ!
3 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ!
"1-2 yıl içinde herkes onu konuşacak"
DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?
DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?
Dünyanın en büyük bankası tahminini yükseltti
500 İLÇEDEN KALABALIK
500 İLÇEDEN KALABALIK
Huzurevinde yer yok, yaşlı nüfus tarihi zirvede!
BEYAZ SARAY İLK KEZ AÇIKLADI
BEYAZ SARAY İLK KEZ AÇIKLADI
Trump'ın SpaceX hisseleri ortalığı karıştırdı
'KARA DUL' MODELİ!
'KARA DUL' MODELİ!
Kuytul’un hedefi “iç karışıklık” çıkarmakmış
KURYE GİBİ BAKAN!
KURYE GİBİ BAKAN!
Soruşturma derinleşiyor, yeni ağlar ortaya çıkıyor
AVRUPA'NIN FİLİSTİN İSYANI
AVRUPA'NIN FİLİSTİN İSYANI
102 diplomatın haysiyetli çıkışı…
"BIRAKIN GİDEYİM"
Sarr'dan Palace’a Galatasaray resti
1 GRAM 1.000 TL YÜKSELDİ!
1 GRAM 1.000 TL YÜKSELDİ!
Altın durdu, yeni senaryo geldi
LYON'U DEVİR, PRİMİ KAP
LYON'U DEVİR, PRİMİ KAP
Tur gelirse para yağacak
TÜRKİYE BÜYÜK HESAP PEŞİNDE
TÜRKİYE BÜYÜK HESAP PEŞİNDE
İsrail öfkeyle saldırıyor, biz sabırla bekliyoruz!
SAHİLDE ESRARENGİZ OLAY!
SAHİLDE ESRARENGİZ OLAY!
Birçok noktada görüldü, ekipler alarma geçti
ÇETE KATLİAM YAPTI!
ÇETE KATLİAM YAPTI!
Ülkenin başkenti kan gölüne döndü, onlarca ölü var
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Dönüş için geniş manevra aldı, kaza kaçınılmaz oldu! O anlar kamerada
Dönüş için geniş manevra aldı, kaza kaçınılmaz oldu! O anlar kamerada
Kaydet
"Kuytulcular" operasyonunda yeni detaylar! Falaka ve darp iddiası gündeme geldi
Kaydet
Bağımsızlığının 35. yılında Özbekistan’dan ehli sünnet vurgusu! Uluslararası Medya Forumu başladı
Bağımsızlığının 35. yılında Özbekistan’dan ehli sünnet vurgusu! Uluslararası Medya Forumu başladı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.