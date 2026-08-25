Bağımsızlığının 35. yılında Özbekistan’dan ehli sünnet vurgusu! Uluslararası Medya Forumu başladı

ALİ TÜFEKÇİ - Özbekistan kuruluşunun 35. yılında tarihi bir dönemden geçiyor. Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev’in başlattığı açılımlarla Maveraünnehr’deki İslam alimlerine sahip çıkılıyor.

Taşkent’e yapılan İslam Medeniyeti Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Medya Forumu’yla (International Media Forum) medya alanına bu manevi mirasın aktarılması işleniyor.

Forumun açılışında İslamın doğru anlaşılmasında ehli sünnet alimlerinden istifade edilmesi gerektiği vurgulandı. İş birliği içinde yayınların yapılmasına dikkat çekildi. Açılışta konuşan Özbekistan İletişim Departmanı Başkanı Sherzod Asadov çok kıymetli mesajlar verdi.

Asadov Maveraünnehr'deki ehli sünnet alimlerinin ilmi mirasına vurgu yaparak "İmam Maturidi, İmam Buhari, İmam Tirmizi, Şâh-ı Nakşibendi gibi büyük ilim adamlarımızın mirasına sahip çıkmalı, algoritmayla yaşayan dünyada bu büyük mirastan istifade etmeliyiz." dedi.

Asadov sözlerine şöyle devam etti:

"Eserlerini sadece müze ve vitrinlerde değil gençlerin anlayabileceği şekilde dijital platformlarda yayınlamalı, onlara ulaştırmalıyız. Bu milli mirasın aktarılmasında duvar değil köprü olmak lazım. Bizler insanları atalarımızın bu mirasını doğrudan görmeleri için çağırıyoruz."