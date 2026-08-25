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Dünya

Bağımsızlığının 35. yılında Özbekistan’dan ehli sünnet vurgusu! Uluslararası Medya Forumu başladı

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Bağımsızlığının 35. yılında Özbekistan’dan ehli sünnet vurgusu! Uluslararası Medya Forumu başladı

Özbekistan Uluslararası Medya Forumu Taşkent’teki İslam Medeniyeti Merkezi'nde başladı. Bağımsızlığının 35. yılında düzenlenen Uluslararası Medya Forumu’yla (International Media Forum) pek çok ülkeden medya alanındaki gazeteci, yazar, akademisyen ve uzman bir araya geldi.

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ALİ TÜFEKÇİ - Özbekistan kuruluşunun 35. yılında tarihi bir dönemden geçiyor. Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev’in başlattığı açılımlarla Maveraünnehr’deki İslam alimlerine sahip çıkılıyor.

Taşkent’e yapılan İslam Medeniyeti Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Medya Forumu’yla (International Media Forum) medya alanına bu manevi mirasın aktarılması işleniyor.

Bağımsızlığının 35. yılında Özbekistan’dan ehli sünnet vurgusu! Uluslararası Medya Forumu başladı
Başlık ResmiBağımsızlığının 35. yılında Özbekistan’dan ehli sünnet vurgusu! Uluslararası Medya Forumu başladı

EHLİ SÜNNET VURGUSU

Forumun açılışında İslamın doğru anlaşılmasında ehli sünnet alimlerinden istifade edilmesi gerektiği vurgulandı. İş birliği içinde yayınların yapılmasına dikkat çekildi. Açılışta konuşan Özbekistan İletişim Departmanı Başkanı Sherzod Asadov çok kıymetli mesajlar verdi.

Bağımsızlığının 35. yılında Özbekistan’dan ehli sünnet vurgusu! Uluslararası Medya Forumu başladı
Başlık ResmiBağımsızlığının 35. yılında Özbekistan’dan ehli sünnet vurgusu! Uluslararası Medya Forumu başladı

Asadov Maveraünnehr'deki ehli sünnet alimlerinin ilmi mirasına vurgu yaparak "İmam Maturidi, İmam Buhari, İmam Tirmizi, Şâh-ı Nakşibendi gibi büyük ilim adamlarımızın mirasına sahip çıkmalı, algoritmayla yaşayan dünyada bu büyük mirastan istifade etmeliyiz." dedi.

Bağımsızlığının 35. yılında Özbekistan’dan ehli sünnet vurgusu! Uluslararası Medya Forumu başladı
Başlık ResmiBağımsızlığının 35. yılında Özbekistan’dan ehli sünnet vurgusu! Uluslararası Medya Forumu başladı

Asadov sözlerine şöyle devam etti:

"Eserlerini sadece müze ve vitrinlerde değil gençlerin anlayabileceği şekilde dijital platformlarda yayınlamalı, onlara ulaştırmalıyız. Bu milli mirasın aktarılmasında duvar değil köprü olmak lazım. Bizler insanları atalarımızın bu mirasını doğrudan görmeleri için çağırıyoruz."

Bağımsızlığının 35. yılında Özbekistan’dan ehli sünnet vurgusu! Uluslararası Medya Forumu başladı
Başlık ResmiBağımsızlığının 35. yılında Özbekistan’dan ehli sünnet vurgusu! Uluslararası Medya Forumu başladı

29 Ağustos’a kadar devam edecek olan forumda dünya medyasından temsilciler, TV kanallarından yönetmenler, akademisyenler ve gazeteciler değerlendirmeleriyle Özbekistan’ın İslam medeniyetindeki önemine dikkat çekecek.

Bağımsızlığının 35. yılında Özbekistan’dan ehli sünnet vurgusu! Uluslararası Medya Forumu başladı
Başlık ResmiBağımsızlığının 35. yılında Özbekistan’dan ehli sünnet vurgusu! Uluslararası Medya Forumu başladı
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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