Kuytul soruşturmasında 'para' polemiği! Gerçek ortaya çıktı

Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturması kapsamında ele geçirilen paralara ilişkin sosyal medyada yayılan iddialara açıklık getirildi. Adli kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; yaklaşık 3 milyon 900 bin TL tutarındaki paranın Eskişehir'deki başka bir operasyona değil, Adana'daki soruşturma kapsamında Muhammet Yasin Birer'in ikametinde yapılan aramada ele geçirildiği bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu. Görüntüler üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin basın bilgilendirme notu yayımlanarak söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Yapılanmanın yöneticilerinden Semra Kuytul'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı medya kuruluşlarının kendi evlerinden çok miktarda para ve altın çıkmış gibi algı oluşturmak amacıyla başka görüntüleri kullandığını öne sürdüğü belirtildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında da görüntülerdeki paraların Eskişehir'de gerçekleştirilen başka bir suç operasyonuna ait olduğu ve bu görüntülerin Alparslan Kuytul'a yönelik iftira amacıyla kullanıldığı iddia edildi.

"GÖRÜNTÜLER ADANA'DAKİ SORUŞTURMAYA AİT"

Adli makamlardan edinilen bilgilere yer verilen açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Görüntülerin Eskişehir'de gerçekleştirilen başka bir operasyondan alınmadığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturması kapsamında gerçekleştirilen arama işlemlerinden birine ait olduğu kaydedildi.

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PARALAR KUYTUL'UN EVİNDE BULUNMADI

Açıklamada, dövizler dahil toplam yaklaşık 3 milyon 900 bin TL tutarındaki paranın Alparslan Kuytul'un ikametinde ele geçirilmediği vurgulandı.

Paranın, soruşturma kapsamında yapılanmanın internet ve sosyal medya sorumlusu olduğu belirtilen Muhammet Yasin Birer'in ikametinde gerçekleştirilen aramada ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, paranın ele geçirildiği adres, miktarı ve arama işleminin detaylarının adli arama tutanaklarıyla kayıt altına alındığı, aramaya ilişkin görüntülerin de soruşturma dosyasında bulunduğu belirtildi.

Bu nedenle görüntülerin Eskişehir'deki başka bir operasyona ait olduğu yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, ancak paranın Alparslan Kuytul'un evinde ele geçirildiğine yönelik bir tespit de bulunmadığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin adli makamlarca değerlendirildiği ve çalışmaların çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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