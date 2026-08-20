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Kuytul'un 2022'de paylaştığı fotoğraf yeniden gündem oldu! Namaz kılarken selfie çekmişler

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Kuytul'un 2022'de paylaştığı fotoğraf yeniden gündem oldu! Namaz kılarken selfie çekmişler

Adana'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un, 2022 yılında sosyal medya hesabından yaptığı namaz paylaşımı yeniden gündem oldu. Fotoğrafta Kuytul'un da aralarında olduğu grubun namaz kıldığı görülürken, sol tarafta oturan şahsın namazda selfie çektiği iddiası tartışmalara neden olmuştu.

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Adana'da kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un 2022 yılında sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesi yeniden gündeme geldi.

2022 YILINDAKİ PAYLAŞIM YENİDEN GÜNDEM OLDU

Yapı içinde yer alanlar Adana'da 2022 yılının Mart ayında bir süredir tutuklu olan üyeleri için yürüyüş ve basın açıklaması yapmak istemiş ancak polis ekipleri ‘izinsiz' olduğu gerekçesiyle eyleme müdahale etmişti.

Kuytul'un 2022'de paylaştığı fotoğraf yeniden gündem oldu! Namaz kılarken selfie çekmişler
Başlık ResmiKuytul'un 2022'de paylaştığı fotoğraf yeniden gündem oldu! Namaz kılarken selfie çekmişler

Polis ekipleri müdahale sırasında yoğun kalabalığı dağıtmak için Alparslan Kuytul ve beraberindeki bazı kişileri bir marketin deposunda bir süre bekletmişti.

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NAMAZDA SELFIE ÇEKİMİ

Bu sırada namaz kılarken çekilen ve Alparslan Kuytul'un kendi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraf karesi yeniden gündem oldu. Fotoğrafta Kuytul'un da aralarında olduğu grubun namaz kıldığı görülürken, sol tarafta oturan şahsın namazda selfie çektiği ifadeleri tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kuytul'un 2022'de paylaştığı fotoğraf yeniden gündem oldu! Namaz kılarken selfie çekmişler
Başlık ResmiKuytul'un 2022'de paylaştığı fotoğraf yeniden gündem oldu! Namaz kılarken selfie çekmişler
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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