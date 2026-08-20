Alparslan Kuytul’un talimatıyla Kuytul Suç Örgütü tarafından kaçırıldığını ve kendisine işkence yapıldığını iddia eden iş adamı Koray Sarısaçlı, konuştu. Sarısaçlı “Parmaklarım şişti, kaburgalarımı kırdılar. Günleri ezan sesinden tahmin ediyordum. 6-7 milyon dolarlık senet imzalatarak bıraktılar” dedi.

Adana'da kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya yönelik soruşturmada yeni bir detay daha ortaya çıktı. 2021 yılında Kuytul Suç Örgütü tarafından kaçırıldığını iddia eden iş adamı Koray Sarısaçlı'nın anlattıkları hayrete düşürdü.

Sarısaçlı, 12-13 gün boyunca karanlık ve yaklaşık 2-3 metrekarelik bir yerde tutulduğunu, ellerinin bağlandığını, elektroşok uygulandığını, sürekli darp edildiğini ve kaburgalarının kırıldığını öne sürdü. “Günleri ezan sesinden tahmin ediyordum" diyerek yaşadıklarını anlatan Sarısaçlı, o günkü yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

“ŞANTAJLA VEKALET VERDİM”

Alparslan Kuytul ve ekibinin mallarına el koymak istediğini söyleyen Sarısaçlı, “Önceden tehdit ediyorlardı, baskı altında bırakıyorlardı. Bu nedenle vekalet vermek zorunda kaldım. Tehditle, şantajla vekalet verdim. Vermek zorunda kaldım. Daha sonra durum değişince vekaletleri iptal ettim" dedi.

15 günlük ‘Kuytul’ işkencesi iddiası! Kaçırılan iş adamı Koray Sarısaçlı anlattı: ‘Parmaklarım şişti, kaburgalarımı kırdılar’

“KABURGAMIN KIRILDIĞINI HİSSETTİM”

Vekaletleri iptal ettikten sonra kaçırıldığını belirten Sarısaçlı, “Orada bir sürü işkence, darp yaptılar. Orada ellerimi çok kötü bağladılar, parmaklarım şişti. Elektroşokla işkence yaptılar. Çok küçük, hayvanın barınamayacağı 2-3 metrekarelik yerde beni tuttular. Gözlerimi bağladılar üzerime çıkıp tekme attılar. Kaburgam kırıldığını hissettim beni bir yere götürürlerken çok zor yürüyordum" diye konuştu.

15 günlük ‘Kuytul’ işkencesi iddiası! Kaçırılan iş adamı Koray Sarısaçlı anlattı: ‘Parmaklarım şişti, kaburgalarımı kırdılar’

“HEDEF SAPTIRMAYA ÇALIŞIYOR”

Serbest kalınca kaburgamda kırık olduğuna dair rapor aldım. Bunlar ben olmadan kadın doğum hastanesinden kırık olmadığına yönelik rapor almışlar. Gelsinler mahkemeyle o raporu veren doktor da gelsin, kırık var mı yok mu görsünler. Bunlar kafa karışıklığı yapıp hedef saptırmaya çalışıyor.

15 günlük ‘Kuytul’ işkencesi iddiası! Kaçırılan iş adamı Koray Sarısaçlı anlattı: ‘Parmaklarım şişti, kaburgalarımı kırdılar’

7 MİLYON DOLARLIK SENET

Kaçırıldığında kendisine senet imzalatıldığını belirten Sarısaçlı, şunları söyledi:

Çıktıktan sonra da yine vekalet aldılar. Beni o şartla bıraktılar. Onların aleyhine konuşmayacağıma dair baskı yaparak 6-7 milyon dolarlık senet imzalatarak bıraktılar. Ben de serbest kalınca gidip onlar hakkında şikayetçi oldu.

15 günlük ‘Kuytul’ işkencesi iddiası! Kaçırılan iş adamı Koray Sarısaçlı anlattı: ‘Parmaklarım şişti, kaburgalarımı kırdılar’

"ALPARSLAN KUYTUL HEP ARKADA DURUR"

Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un yapılanma içerisindeki rolüne ilişkin de şunları anlattı:

Alparslan Kuytul hep arkada durur. Ön tarafa kendi elemanlarını sürer. Benim kaçırılmamın sebebi Alparslan Kuytul ve elemanlarıdır. Benim 100 dönüm kiraz bahçeme, 75 yataklı hastaneme, bu bölgede ruhsatı tek olan laboratuvarı üzerlerine geçirmek istediler. Kiraz bahçesiyle ilgili davan sonuçlandı. Yerel mahkeme tekrar bize verdi. Diğer yerlerin mahkemesi devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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