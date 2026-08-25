ABD-İran savaşı devam ederken petroldeki arz sıkıntısı günden güne büyüyor. Dünyaca ünlü banka olan Morgan Stanley de petrol tahminini yükseltti. Bankaya göre petrol, yılın son çeyreğinde 100 dolara yükselebilir.

Merkezi New York'ta bulunan Amerikan yatırım bankası ve finansal hizmetler alanında büyük kuruluşlardan biri olan Morgan Stanley petrol hakkında önemli açıklamalarda bulundu. ABD-İran savaşı devam ederken Hürmüz Boğazındaki gelişmeler petrolde arz sıkıntısı yaşatıyor. Bankaya göre Ortadoğu’daki petrol arzının toparlanmasının beklenenden daha uzun sürmesi nedeniyle küresel petrol piyasasında arz açığının gelecek yılın ilk çeyreğine kadar devam edeceğini öngördü.

Banka, Brent petrolün 2026’nın üçüncü çeyreğinde ortalama 90 dolar/varil seviyesinde işlem görmesini bekliyor. Bankanın yayımladığı rapora göre en dikkat çekici tahmin ise petrolün yılın son çeyreğinde fiyatının ortalama 100 dolara yükselmesi oldu.

BANKANIN 2027 YILI İÇİN PETROL TAHMİNİ

Banka raporunda ayrıca 2027 yılı içinde tahminlerde bulundu 2027 yılında brent petrol ilk çeyrekte, 95 dolar, ikinci çeyrek için ise 90 dolar şeklinde bir yol izleyeceğini öngördü.

Morgan Stanley'den yukarı yönlü tahmin! Petrol yıl sonu 100 dolara ulaşabilir

Bankanın petrol için yukarı yönlü revizyon yapmasındaki en önemli sebep ise Ortadoğu'da ki jeopolitik gelişmeler öne çıktı. Arz açığı beklenenden daha yavaş toparlanırsa petroldeki risk giderek daha da büyüyebilir şeklinde açıklamalarda bulundu. Reuters’ın aktardığı değerlendirmeye göre banka, petrol piyasasının 2026’nın dördüncü çeyreği ve 2027’nin ilk çeyreği boyunca arz açığında kalmasını bekliyor.

Brent petrolün son dönemde 90 dolar seviyesinin üzerinde kalması da piyasalardaki jeopolitik risk priminin sürdüğünü gösterirken, bankanın tahminlerindeki yukarı yönlü yükseliş petrol piyasasındaki jeopolitik gerilimlerden ötürü arz dengesizliği yaşatarak petroldeki direncin arttırdığını kaydetti.

Morgan Stanley'den yukarı yönlü tahmin! Petrol yıl sonu 100 dolara ulaşabilir

Morgan Stanley’nin yeni projeksiyonları, özellikle 2026’nın son çeyreğinde 100 dolarlık Brent senaryosunu yeniden piyasanın gündemine taşıdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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