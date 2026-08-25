Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Kültür - Sanat

Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’de yürütülen 2026 yılı kazılarında bulunan yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykeli sosyal medya hesabından duyurdu. Ersoy, leoparın sırtında oturan bir insanı betimleyen 70 santimetre yüksekliğindeki benzersiz eserin, 3 metre çapındaki yapıda bırakıldığı yerde bulunduğunu açıkladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’de Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda bulunan yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykeli sosyal medya hesabından duyurdu.

Karahantepe’de 2019 yılında başlayan ve her yıl yeni keşiflerle devam eden kazılarda 2026 sezonunda yeni yapılar ve eserler açığa çıkarıldı. Bu yapılardan birinde, daha önce karşılaşılmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Başlık ResmiKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Bakan Ersoy, keşfe ilişkin paylaşımında, “Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz bir heykeli gün yüzüne çıkarttık. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk.” ifadelerini kullandı.

Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
Başlık ResmiKarahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel

11 BİN YIL ÖNCE BIRAKILDIĞI YERDE BULUNDU

Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerde tespit edilen heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. İnsan ve hayvan figürünü aynı kompozisyonda buluşturan eser, 70 santimetrelik yüksekliği ve orijinal anlatımıyla dikkati çekiyor. Bakan Ersoy, heykelin tasvirine ilişkin, “Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
Başlık ResmiKarahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel

3 METRE ÇAPINDAKİ YAPININ SEKİSİNE YERLEŞTİRİLMİŞ

Heykelin bulunduğu 3 metre çapındaki yapının zemininin yassı taşlarla kaplandığı belirlendi. Eserin, yapı duvarı boyunca devam eden sekinin üzerine yerleştirildiği tespit edildi.

Keşfin insanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getireceğine işaret eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

“Bu özel eser; 3 metre çapında, zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu. İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Kültür - Sanat
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
1 YILDA 18 MİLYAR TL!
1 YILDA 18 MİLYAR TL!
Ünlü şirkete bahis ve kara para soruşturması
ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI!
ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI!
Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonu
AĞUSTOS TÜFE’Yİ BENZİN YAKTI!
AĞUSTOS TÜFE’Yİ BENZİN YAKTI!
İşte emekliye de yansıyacak son tahmin
HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA...
HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA...
İsrail'in en tehlikeli ismine suikast!
'YILDA 15 MİLİMETRE KAYDI'
'YILDA 15 MİLİMETRE KAYDI'
Yıllardır deprem üretmeyen fayda büyük değişim
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Dünyaca ünlü 2 bankadan yeni tahmin
PETROL YIL SONU 100 DOLARA ULAŞABİLİR
PETROL YIL SONU 100 DOLARA ULAŞABİLİR
Dünyaca ünlü bankadan yukarı yönlü tahmin
FALAKA VE DARP İDDİALARI!
FALAKA VE DARP İDDİALARI!
Kuytul yapılanmasındaki ceza düzeni ortaya çıktı
3 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ!
3 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ!
"1-2 yıl içinde herkes onu konuşacak"
AMBARGO BİZİ NASIL ETKİLER?
AMBARGO BİZİ NASIL ETKİLER?
Gerçek dost zor günde belli olur
BEYAZ SARAY İLK KEZ AÇIKLADI
BEYAZ SARAY İLK KEZ AÇIKLADI
Trump'ın SpaceX hisseleri ortalığı karıştırdı
DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?
DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?
Dünyanın en büyük bankası tahminini yükseltti
500 İLÇEDEN KALABALIK
500 İLÇEDEN KALABALIK
Huzurevinde yer yok, yaşlı nüfus tarihi zirvede!
'KARA DUL' MODELİ!
'KARA DUL' MODELİ!
Kuytul’un hedefi “iç karışıklık” çıkarmakmış
KURYE GİBİ BAKAN!
KURYE GİBİ BAKAN!
Soruşturma derinleşiyor, yeni ağlar ortaya çıkıyor
AVRUPA'NIN FİLİSTİN İSYANI
AVRUPA'NIN FİLİSTİN İSYANI
102 diplomatın haysiyetli çıkışı…
"BIRAKIN GİDEYİM"
Sarr'dan Palace’a Galatasaray resti
1 GRAM 1.000 TL YÜKSELDİ!
1 GRAM 1.000 TL YÜKSELDİ!
Altın durdu, yeni senaryo geldi
LYON'U DEVİR, PRİMİ KAP
LYON'U DEVİR, PRİMİ KAP
Tur gelirse para yağacak
TÜRKİYE BÜYÜK HESAP PEŞİNDE
TÜRKİYE BÜYÜK HESAP PEŞİNDE
İsrail öfkeyle saldırıyor, biz sabırla bekliyoruz!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Lyon Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Rövanş karşılaşmasına geri sayım başladı
Lyon Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Rövanş karşılaşmasına geri sayım başladı
Kaydet
Burdur'da tur otobüsü devrildi, Ukraynalı 34 turist yara almadan kurtuldu
Burdur'da tur otobüsü devrildi, Ukraynalı 34 turist yara almadan kurtuldu
Kaydet
Morgan Stanley'den yukarı yönlü tahmin! Petrol yıl sonu 100 dolara ulaşabilir
Morgan Stanley'den yukarı yönlü tahmin! Petrol yıl sonu 100 dolara ulaşabilir
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.