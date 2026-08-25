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Lyon Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Rövanş karşılaşmasına geri sayım başladı

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Lyon Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Rövanş karşılaşmasına geri sayım başladı
Fotoğraf Başlığı Lyon Fenerbahçe maçı hangi kanald

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki eşleşmede gözler rövanş mücadelesine çevrildi. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli ekip, tur biletini almak için bu kez Fransa'da sahaya çıkacak.

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Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hedefini sürdüren Fenerbahçe, Lyon deplasmanında tur için mücadele edecek. İki takımın İstanbul'daki ilk maçında Lyon, Openda'nın 40. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına üstün girmiş, Fenerbahçe ise ikinci yarının başında Mason Greenwood'un 47. dakikadaki golüyle skoru dengelemişti. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona ermişti. Peki, Lyon Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte rövanş maçı tarihi ve canlı yayın bilgileri...

LYON FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon Fenerbahçe rövanş karşılaşmasının canlı yayın bilgileri henüz duyurulmadıı. İstanbul'da oynanan ilk mücadele TRT 1 ve tabii üzerinden yayınlanmıştı.

Rövanş maçının da aynı şekilde TRT 1 ve tabii kanallarından yayınlanması beklenirken, yapılacak açıklamlar ile yayıncı kuruluş netleşecek.

Lyon Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Rövanş karşılaşmasına geri sayım başladı
Başlık ResmiLyon Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Rövanş karşılaşmasına geri sayım başladı

LYON FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşı 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşması saat 22.00'de başlayacak.

Lyon Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Rövanş karşılaşmasına geri sayım başladı
Başlık ResmiLyon Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Rövanş karşılaşmasına geri sayım başladı

LYON FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan hakem kadrosuna göre Lyon ile Fenerbahçe arasındaki rövanş karşılaşmasını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Zufferli olacak.

Video yardımcı hakem görevinde Marco Di Bello bulunurken, AVAR olarak Luca Pairetto görev yapacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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