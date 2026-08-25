Burdur'da tur otobüsü devrildi, Ukraynalı 34 turist yara almadan kurtuldu

Burdur'un Bucak ilçesinde Ukraynalı turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada otobüste bulunan 32 Ukraynalı turist ile 2 personel olmak üzere toplam 34 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Burdur'da, Bucak-Antalya kara yolu Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, Antalya istikametine seyir halinde olan Ukraynalı turistlerin bulunduğu yabancı plakalı tur otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Yoldan çıkan otobüs, kısa süre içerisinde devrilerek yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, otobüste bulunan yolcuların tahliyesini gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 32 Ukraynalı turist ile 2 personelin kazayı herhangi bir yara almadan atlattığı belirlendi.

Burdurda tur otobüsü devrildi, Ukraynalı 34 turist yara almadan kurtuldu

Kazanın ardından devrilen otobüs ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kara yolunda ulaşımın güvenli şekilde sürdürülebilmesi için ekipler çalışma yaptı.

Burdurda tur otobüsü devrildi, Ukraynalı 34 turist yara almadan kurtuldu

Yolcuların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bucak Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBucak

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