6 Şubat depremlerinde yıkım yaşanan Hatay’da Atatürk Caddesi'nde 4 bin 121'i konut, 1812'si iş yeri ve ofis olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölüm inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, caddede yeniden çalışmaya başlayan esnafı paylaştı. Kurum “Hatay'da artık açılan kepenkler, yeniden başlayan hayatın ve büyüyen umudun sesi oluyor” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay’da depremin yaralarını sarılmaya devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi, 7 bin 202 iş yeri olmak üzere toplam 153 bin 755 bağımsız bölüm teslim edildi.

Bakan Kurum paylaştı! Hatay’da kepenkler yeniden açıldı: Büyüyen umudun sesi oluyor

ESNAF YENİDEN MESAİDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da yeniden inşa edilen Atatürk Caddesi'nde yeniden mesai yapan esnafın görüntülerini paylaştı.

Sosyal medya hesabından Atatürk Caddesi'nde esnaflık yapan 20 yaşındaki Hüseyin Ekenel'in görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi:

Hatay'da artık açılan kepenkler, yeniden başlayan hayatın ve büyüyen umudun sesi oluyor. Hüseyin kardeşimiz dükkânına her gün huzurla giriyor ya inanın bu mutluluğun tarifi yok.

5 BİN 933 BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞA EDİLDİ

Deprem bölgesinde en fazla bağımsız bölümün inşa edildiği kent olan Hatay'da Atatürk Caddesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle yeniden ayağa kaldırıldı.

Bakan Kurum paylaştı! Hatay’da kepenkler yeniden açıldı: Büyüyen umudun sesi oluyor

Atatürk Caddesi'nde 4 bin 121'i konut, 1812'si iş yeri ve ofis olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölüm inşa edildi. Yeni ev ve iş yerlerine taşınan vatandaşların ardından bölgede hayat yeniden başladı.

HATAY'I ZİYARET ETMİŞTİ

Bakan Kurum, 8 Ağustos’ta da "Hatay Konut Belirleme Kurası ve Antakya Arasta Çarşısı Anahtar Teslim Töreni" için Hatay’a gitmişti. Kurum, Hatay'da 75. Yıl Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulunmuştu.

Hatay Valiliğinde ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yapan Bakan Kurum, daha sonra kentte saha incelemesi yapmıştı. Kurum “Hatay’ımızın özü de sözü de güzel insanları iyi ki varsınız” demişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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