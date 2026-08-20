67 bina aynı anda yenileniyor! Bakan Kurum Zeytinburnu'ndaki dev dönüşümü paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Mahallesi'nde "Yarısı Bizden" kampanyası çerçevesinde 3 sokakta eş zamanlı yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları ile alakalı paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda, mahallenin görüntülerine yer vererek "İstanbul'umuz Yarısı Bizden kampanyamızla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Burası 67 binanın aynı anda dönüştüğü Zeytinburnu'ndaki Seyitnizam Mahallesi." açıklamasını yaptı.

67 bina aynı anda yenileniyor! Bakan Kurum Zeytinburnundaki dev dönüşümü paylaştı

"VATANDAŞLARI FIRSATI KAÇIRMAMAYA DAVET EDİYORUM"

Görüntülerde kendisine de yer verilen Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Oğuzhan Çiftçi, "Yıl sonuna kadar riskli yapı onay sürecini tamamlayan tüm bağımsız bölümler bu kampanyadan faydalanabilecek. Buradan tüm vatandaşlarımızı bu kısıtlı süreyi verimli geçirmeye ve bu tarihi fırsatı kaçırmamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında oturduğu 32 senelik bina kentsel dönüşüme giren Eyüp Diker de "Her an can korkusu yaşıyorduk. Başvurmamızın birinci nedeni zaten depreme dayanıklılık için." değerlendirmesini yaptı.

Bakanlıktan paylaşılan açıklamaya göre de İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıran Yarısı Bizden Kampanyası devam ediyor.

67 bina aynı anda yenileniyor! Bakan Kurum Zeytinburnundaki dev dönüşümü paylaştı

875 BİN LİRA HİBE VERİLİYOR

Kampanya kapsamında evini yenilemek isteyen vatandaşlara her bir konut için 875 bin liraya dek hibe, 875 bin liraya dek kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor.

Bu çerçevede, İstanbul'da bugüne dek Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 384 bin 553 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine eklendi.

En çok talep gelen ilçelerden olan Zeytinburnu'nda ise 515 riskli yapıda, 5 bin 56 bağımsız bölümün dönüşümü yapıldı.

67 bina aynı anda yenileniyor! Bakan Kurum Zeytinburnundaki dev dönüşümü paylaştı

SEYİTNİZAM'DA 50 YAPININ DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI

Öte taraftan 3 sokağın eş zamanlı olarak kentsel dönüşüm sürecine girdiği Seyitnizam Mahallesi'nde toplam 117 yapının olduğu sokaklarda 50 yapının dönüşümü tamamlanırken, kalan 67 yapıdan karot alındı.

Mahallede, riskli yapı süreci bitirilen 8 yapıda yıkım başladı. 67 yapı ise eş zamanlı olarak Yarısı Bizden ile dönüşecek.

31 Aralık'a dek uzatılan kampanyadan ev ve iş yerlerini riskli yapı olarak tespit ettiren bütün vatandaşlar yararlanabilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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