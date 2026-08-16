İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapımı tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 1 milyona ulaştı. Bakan Kurum, çalışmalara dair son detayları aktarırken, ev sahibi vatandaş çalışmalara dair "Devletten daha güvenceli kim olabilir?" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu.

İstanbul'da sayı tam 1 milyona ulaştı! Kentsel dönüşümde dev hamle

BAKAN KURUM GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, örnek kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Beykoz ilçesindeki Tokatköy Mahallesi dönüşüme ilişkin görüntüler paylaşarak İstanbul’da 1 milyondan fazla bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını açıkladı.

İstanbul'da sayı tam 1 milyona ulaştı! Kentsel dönüşümde dev hamle

VATANDAŞ ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Ev sahibi Kazım Sönmez’in "Devletten daha güvenceli kim olabilir?" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, paylaşımında, "İstanbul’umuzda dönüştürdüğümüz konut sayısı tam bir milyona ulaştı. Şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz. İşte Beykoz, Tokatköy" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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