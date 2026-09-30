2,6 trilyon lira birikti! Fon krizi sonrası BES'te sorun var mı?

Türkiye Sigorta Birliği, son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından BES'e ilişkin açıklama yaptı. Birlik, sistemde herhangi bir sistemik sorun veya likidite problemi bulunmadığını belirtirken, piyasa hareketlerinin yakından takip edildiğini bildirdi.

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Sermaye piyasalarında son haftalarda yaşanan hareketlilik, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) birikimleri de gündeme getirdi. Yatırım fonlarında yaşanan tasfiye süreci ve Borsa İstanbul'daki sert düşüşlerin ardından BES'te herhangi bir likidite sorunu bulunup bulunmadığı tartışılırken, Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) konuya ilişkin açıklama geldi.

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TSB: BES'TE SİSTEMATİK BİR SOTUN YOK

TSB, BES'te bir sorun olmadığını belirtti. TSB'den yapılan açıklamada, "BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor." denildi.

2,6 trilyon lira birikti! Fon krizi sonrası BESte sorun var mı?

BES FONLARINDA DA ÇIKIŞ OLDU

Öte yandan son günlerde BES tarafında da bazı hareketlilikler dikkat çekti. 11-29 Eylül döneminde BEFAS'a açık BES fonlarında 6,67 milyar liralık net nakit çıkışı yaşandı. Aynı dönemde söz konusu fonların toplam büyüklüğünün yaklaşık 74,4 milyar lira gerilediği, buna karşılık BEFAS'a kapalı BES fonlarında 8,4 milyar liralık artış görüldüğü bildirildi. Bu tablo, BES'te sistem genelinde bir likidite krizi olduğu anlamına gelmezken, piyasa dalgalanmalarının bazı fon kategorilerindeki hareketlere yansıdığını gösteriyor.

BES'TE 2,6 TRİLYON LİRALIK BİRİKİM VAR

BES'teki toplam birikimin büyüklüğü de sistemin ölçeğini ortaya koyuyor. 25 Eylül itibarıyla BES havuzunun toplam büyüklüğü 2,6 trilyon liraya ulaşmış durumda.

Portföy dağılımında ise kıymetli madenler ve hisse senetleri önemli bir ağırlığa sahip. Buna göre BES birikimlerinin %37,80'i kıymetli madenlerde, %15,35'i hisse senetlerinde bulunuyor. Kıymetli madenlerdeki tutar yaklaşık 982,8 milyar lira, hisse senetlerindeki tutar ise 399,1 milyar lira seviyesinde bulunuyor.