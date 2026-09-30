Katılımevim ve Birevim adım adım Emlak Katılım'a! Devir sürecinde yeni gelişme

Tasarruf finansman şirketleri Katılımevim ve Birevim'in devir sürecinde bir gelişme daha yaşandı. İki şirkete talip olan Emlak Katılım'dan süreçle ilgili yeni bir KAP açıklaması geldi. İşte detaylar...

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Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin paylarının devrine ilişkin süreçte yeni bir adım daha attı. Emlak Katılım Bankası tarafından konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı. Banka, 30 Eylül 2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusunun yapıldığını duyurdu.

Emlak Katılım'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankamız tarafından daha önce 17.09.2026 ve 25.09.2026 tarihlerinde yapılan Özel Durum Açıklamalarını takiben;

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının Bankamıza devrine ilişkin işlemler kapsamında, 30.09.2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusu yapılmıştır. Diğer izin ve onay süreçleri devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

SÜREÇ 17 EYLÜL'DE BAŞLADI

Devir sürecine ilişkin ilk resmi açıklama 17 Eylül'de geldi. Türkiye Emlak Katılım Bankası, bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.'nin büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim ve Birevim'in satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurdu.

Aynı gün Katılımevim tarafından yapılan KAP açıklamasında da Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman'ın, başta Katılımevim olmak üzere Birevim'i de kapsayan satın alma sürecine ilişkin görüşmelere başladığı bildirildi.

25 EYLÜL'DE RESMİ İZİN BAŞVURULARI YAPILDI

Süreçte ikinci önemli gelişme 25 Eylül'de yaşandı. Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde gerekli resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını açıkladı.

Banka, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasının ardından pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini bildirmişti.

DEVİR İÇİN ONAY BEKLENİYOR

30 Eylül tarihli son KAP açıklamasıyla birlikte devir sürecinde bir başka resmi başvuru daha gerçekleştirilmiş oldu. Böylece Emlak Katılım'ın Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'na ilişkin pay devir sürecinde Rekabet Kurumu başvurusu da yapılmış oldu.

Pay devirlerinin tamamlanabilmesi için gerekli izin ve onay süreçlerinin sonuçlanması bekleniyor.