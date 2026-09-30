Akaryakıtta 'koruma kalkanı' kalkıyor! Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam bekleniyor

Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıt fiyatlarına vergi kaynaklı bir zam bekleniyor. Ekonomi yönetimi gün içinde yeni bir düzenlemeye gitmezse, LPG'ye 1,48, motorine 3,60, benzine ise 12,48 TL zam gelecek. İşte detaylar...

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Akaryakıt fiyatları için yarın kritik bir gün. Benzin, motorin ve LPG'de vergi kaynaklı fiyat değişiklikleri bekleniyor.

Ekonomi yönetimi, ABD-İran savaşı sonrası başlayan küresel petrol krizinin akaryakıt fiyatlarına yansımasını sınırlı tutmak için eşel mobil sistemi devreye almıştı. Motorindeki hızlı artış sonrası ÖTV sıfırlanırken, daha sonra kademeli ÖTV artışına gidilmişti. Motorine her 3 TL ÖTV + KDV eklenmesi kararlaştırılmıştı. 1 Ekim itibarıyla motorine ÖTV artışı eklenecek. Benzin ve LPG'de ise eşel mobil sistem sona erecek. Böylece akaryakıta 3'lü zam gelecek.

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE NE KADAR ZAM GELECEK?

1 Ekim Perşembe günü itibarıyla fiyat artışı LPG'de 1,48 TL, motorinde 3,60 lira, benzinde ise 12,48 TL olarak gerçekleşecek.

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BENZİN DE 90 LİRAYI AŞACAK

Zammın ardından benzinin fiyatı da motorin gibi 90 lirayı aşacak. Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de motorin 99.90 liraya, benzin ise 95,48 liraya ulaşacak.

GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE

Ekonomi yönetiminin yeni bir vergi düzenlemesine gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Gün içinde herhangi bir adım atılmazsa, akaryakıt zamları gece yarısı pompa fiyatlarına yansıtılacak.

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