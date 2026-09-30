Altın ve borsa eylülü kayıpla tamamlamaya hazırlanırken, birikim sahipleri için bu ay “güvenli liman” olarak TL öne çıktı. TL’nin aylık getirisi yüzde 3 civarında devam ederken, katılım bankaları tarafından ilan edilen yıllık oranlarda uzun bir aranın ardından ilk defa %41 seviyesinin üzeri görüldü. 1 milyon TL’nin getirisinde de dikkat çeken yükseliş yaşandı.

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Piyasalarda son günlerde altın ve borsada yaşanan dalgalanmalar, güvenli liman olarak TL’yi öne çıkarmaya başladı. Küresel tahvil getirilerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarının yüksek seyri iç piyasada da sıkı para politikası beklentilerini desteklerken, TL’nin getirisinde artış dikkat çekti.

Katılım bankaları tarafından açıklanan kâr payı oranlarının bu hafta (kampanyalı hesap türlerinde) uzun bir aranın ardından %41 seviyesinin üzerine yönelmesi dikkat çekti.

KÂR PAYI ORANLARI

29 Eylül 2026 itibarıyla açıklanan oranlar şöyle:

Banka Oran Hayat Finans (Avantajlı Hesap) %41,01 Türkiye Finans %37,66 Kuveyt Türk Katılım %35,73 Dünya Katılım %33,96 Albaraka %32,15 Vakıf Katılım %31,44

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır.)

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL’nin güncel getirisi şöyle:

-Hesap tutarı: 1 milyon TL

-Kâr payı oranı: %41,01

-Vade: 32 gün

-Net getiri: 29 bin 659 TL

Güvenli liman TL oldu! 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?

PİYASALARDA GELİŞMELER

Bu arada eylülün son işlem gününde piyasadaki fiyatlamalara bakıldığında, altının ons fiyatındaki değer kaybı %6’nın da üzerinde gerçekleşiyor. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ise 29 Eylül kapanışı itibarıyla bu ay %14,26 gibi yüksek bir oranda geriledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2,18 civarında artabileceğini öngördü. Söz konusu rakamlar eylül ayında altın ve borsa tarafından reel kaybın daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.

TL’DE AYLIK GETİRİ %3

Bu arada TL’nin aylık net getirisi ise %3’e yakın görünümünü korudu. BBVA Research tarafından yapılan son analizde de 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi %30 olarak öngörüldü. Ancak bu tahminde risklerin hafif yukarı yönlü olduğu ve yüksek enerji fiyatlarının “daha uzun süre yüksek reel getiri” gerektirebileceği görüşü öne çıkarıldı.