Altına bir şok daha! 2002’den beri böylesi görülmedi

Altında hafta başındaki sert düşüş sonrası toparlanma çabası takip edilirken; TSİ 06:00 itibarıyla ons 4.180 dolar ve gram 6.585 TL’den güne başladı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve FED’den ekim ayında faiz beklentisinin gerilemesi sarı metale destek oldu. Ancak ABD 30 yıllık tahvil faizinin 5.62’ye çıkarak Haziran 2002’den bu yana en yüksek seviyelere yönelmesi, altın üzerindeki stresi artırıyor. Piyasa şimdi iki kritik veriye odaklandı…

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Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem günündeki sert satışların ardından dün toparlanma işaretleri gösterdi. Ons altın salı işlemlerinde yüzde 1,63 yükseldi ve 4.181 dolardan dünü tamamladı. Bugünkü işlemlerde ise TSİ 06.00 itibarıyla ons, 4.180 dolardan fiyatlandı. Spot piyasada işlem gören 30 Eylül 2026 gram altın fiyatı da 6.585 TL’den güne başlıyor.

Altındaki tepki yükselişinde, petrol fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Orta Doğu'dan enerji akışında toparlanma sinyallerinin gelmesi ve ABD'nin stratejik rezervinden 40 milyon varile kadar petrolün piyasaya sunulabileceğini açıklaması, kısa vadeli arz endişelerini hafifletti. Petrol, vadeli işlemlerde 100 doların altına geriledi.

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2002’DEN SONRA BİR İLK!

Ancak altın için kritik risk olarak öne çıkan ABD tahvilleri cephesinde gerginlik devam ediyor. 30 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 5,62'ye kadar çıkarak, Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,29'a kadar yükseldi. Tahvil faizlerindeki yükselişte, enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin endişeler öne çıkıyor. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği beklentisi, FED'in daha sıkı para politikası uygulayabileceği düşüncesini güçlendirirken, bu durum faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

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FED’DEN MESAJLAR

Öte yandan ABD Merkez Bankası cephesinden gelen mesajlar da altın açısından yakından izleniyor. Son olarak New York Fed Başkanı John Williams, yüksek enerji fiyatları ve yapay zekâ yatırımlarının oluşturduğu güçlü talebin enflasyon açısından risk oluşturduğunu belirtti. Williams, ekonominin kendi beklentileri doğrultusunda ilerlemesi halinde yılın ilerleyen bölümünde bir faiz artışının daha uygun olabileceğini söyledi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Bununla birlikte Williams, eylüldeki faiz artışının ardından yeni bir hamle için “aciliyet olmadığını” da aktardı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Williams’ın bu ifadelerin ardından, piyasalarda ekim ayında faiz artışı beklentisi geriledi. CME FEDWatch anketinde gelecek ay faiz beklentisi %47 sınırına kadar geriledi.

2 KRİTİK VERİ BEKLENİYOR

Piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD ağustos PCE enflasyonu ve cuma günü gelecek eylül tarım dışı istihdam verisine çevrildi. PCE’nin yıllık bazda yüzde 3,7 ve çekirdek PCE’nin yüzde 3,3 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Tarım dışı istihdamda ise 84 bin kişilik artış beklentisi öne çıkıyor. Bu iki verinin de tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi halinde, FED’in daha sıkı para politikası uygulayabileceği beklentisinin öne çıkabileceği ifade ediliyor.