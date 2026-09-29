1 milyarlık borcu ödeyemedi! Hedef Holding temerrüde düştü

Hedef Holding, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası (BPP) Para Piyasası’nda vadesi gelen 1 milyar 79 milyon TL tutarındaki borçlanmasını ödeyemediğini açıkladı. Böylece şirket temerrüde düştü.

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Hedef Holding'de finansal süreçle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda vadesi gelen borçlanmasını ödeyemediğini duyurdu. Böylece şirket söz konusu borçlanma nedeniyle temerrüde düştü.

1 MİLYAR LİRALIK BORÇ VADESİNDE ÖDENEMEDİ

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 28 Eylül 2026 vadeli 1.079.264.813 TL tutarındaki BPP borçlanmasının vadesinde ödenemediği bildirildi.

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Hedef Holging'in KAP açıklaması şöyle:

"Şirketimiz Hedef Holding A.Ş.'nin hakim ortağı hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde bir kısım malvarlığı tedbirleri uygulanmış, şirketimiz ve iştirakleri nezdindeki paylar için el koyma kararı verilmiştir. El koyma kararı, payların mülkiyet hakkında bir değişiklik oluşturmamakta olup adli bir tedbirdir.

Piyasada daralan finansman koşulları, soruşturmada verilen kararlar neticesinde ortaklardan alınabilecek mali desteklerde sorunlar yaşanması ve ortakların yatırım yaptığı bir kısım yatırım fonlarının tasfiye edilmesi sebebiyle kaynaklara erişimin mümkün olmaması sonucu 28.09.2026 vadeli 1.079.264.813 TL tutarlı BPP borçlanması vadesinde ödenememiştir.

Konu borcun vade ve koşullarının, uygun görülecek teminat ve koşullarla temdit edilmesi için 28.09.2026 tarihinde ilgili kurumlara başvuru yapılmıştır. Kurumlarla iletişim halinde süreç takip edilmektedir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."