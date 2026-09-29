Borsa 6,5 ayın dibinde! Düşüş sürecek mi? Kritik seviye geldi

Borsa İstanbul endeksi haftanın ilk işlem gününde 12.455’e kadar geriledi ve 9 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Endeks %2,38 değer kaybı ile 12.592 puandan dünü tamamladı. Yapı Kredi tarafından paylaşılan analizde 12.750 bölgesinin altında kalıcılık halinde 12.200-12.000 riskine dikkat çekildi. Kuveyt Türk Yatırım ise hisselerdeki taban serilerinin sona ermesinin, önemli bir sinyal olabileceğini aktardı.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul endeksi yeni haftaya düşüşle başladı. BİST 100, dünkü işlemlerde %2,38 geriledi ve 12.592 puandan kapanış yaptı. Endeks, gün içerisinde en düşük 12.455’i de test etti. Böylece BİST 100, 9 Mart’tan bu yana en dip noktasını gördü.

Fon soruşturmasının yansımaları takip edilirken; Yapı Kredi Yatırım'ın değerlendirmesine göre, BİST 100'de geçtiğimiz hafta yaşanan yukarı yönlü atakların ardından 13.400 seviyesinin aşılması konusunda başarısız olunması, satış baskısını yeniden öne çıkardı.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Analizde, önemli destek noktası olan 12.750 seviyesinin altında artan satış baskısının, bir alt destek olarak izlenen 12.200/12.000 bandına kadar devam etme riskine dikkat çekildi.

Seans içi yukarı ataklarda 12.900 seviyesinin ilk önemli direnç olarak gösterildiği analizde “Sert satış baskısının ardından yukarı yönlü tepki denemelerinin oluşabilmesi için bu noktanın aşılması gerekiyor” denildi. Zayıf tepki denemelerinin sürdürdüğü piyasada, bu aşamada kısa vadeli olumsuz teknik görünümün korunduğu da ifade edildi.

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İŞLEM HACİMİNDE DÜŞÜŞ

Kuveyt Türk Yatırım ise Borsa İstanbul'da işlem hacmindeki düşüşe dikkat çekti. 9 Eylül'de 328 milyar TL ile rekor seviyeye çıkan işlem hacmi, 100 milyar TL'nin altına kadar geriledi. Kuveyt Türk Yatırım, düşük hacmin devam etmesi halinde yukarı yönlü hareketlerin daha düşük katılımla gerçekleşebileceğini ve fiyat hareketlerinde volatilitenin artabileceğini belirtti. Bu sebeple işlem hacminin, endeksin yön arayışında izlenecek önemli göstergelerden biri olduğu vurgulandı.

TABAN SERİLERİNE DİKKAT

Kuveyt Türk Yatırım'ın değerlendirmesinde, fon düzenlemelerinin ardından bazı hisselerde görülen taban serilerine de dikkat çekildi. Kurum, söz konusu hisselerde taban serilerinin sona ermesinin, satış baskısının hafiflemeye ve piyasanın yeniden dengelenmeye başladığına yönelik bir sinyal olarak takip edilebileceğini belirtti.