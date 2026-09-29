Altında alım fırsatı geldi mi? 2 kritik veri için nefesler tutuldu

Altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde gerçekleşen yaklaşık %4’lük düşüşün ardından, dikkatler ABD’de yarın açıklanacak PCE enflasyonu ve cuma günü gelecek tarım dışı istihdam raporuna çevrildi. Ahlatçı Yatırım, verilerin beklentileri aşması halinde ons altındaki baskının sürebileceği uyarısında bulundu. Analistler ons için 4.000-4.200 bandını destek olarak gösterirken, gram altın için de kritik eşik verildi.

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Altın fiyatlarında yaşanan son düşüş “alım fırsatı mı” sorularını da gündeme getirdi. Cuma günü 4.284 dolardan kapanış yapan altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde 4.115 dolara geriledi. Bugünkü işlemlerde ise sınırlı da olsa tepki alımları takip ediliyor. Ons fiyatı TSİ 11:00 itibarıyla 4.140 dolardan fiyatlandı.

Piyasada ABD’den yarın gelecek PCE enflasyonu ve cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri beklenirken; Orta Doğu’daki belirsizlikler, yüksek petrol fiyatı, tahvil getirilerinin yüksek seyri ve FED’den faiz artışı öngörüleri sarı metali baskılıyor.

ÇİN VE ETF FAKTÖRÜ

Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy, ons altın fiyatında 4.000-4.200 dolar bandının güçlü bir destek ve tampon bölge olabileceğini öngördü. Aksoy, Çin Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği ciddi alımları ve bireysel yatırımcılardan gelen ETF girişlerini buna gerekçe olarak gösterdi.

Kerem Aksoy; Orta Doğu’da bir anlaşma ihtimali, petrol fiyatlarının yeniden 70-80 dolar bandına gerilemesi ve buna paralel olarak ABD tahvil faizlerinin geri çekilmesi halinde ons fiyatında yeniden 4.700-4.800 dolar senaryosunun gündeme gelebileceğini de öngördü.

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DİKKATLER ORTA DOĞU’DA

Ahlatçı Yatırım tarafından yapılan analizde ise “Hafta sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın sunduğu anlaşma teklifini reddetmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki akışın normalleşmesine ilişkin beklentileri zayıflattı. Trump, görüşmelerin bu hafta devam edebileceğini belirtse de henüz piyasalar uzlaşma ihtimalini fiyatlamıyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonun yüksek kalabileceği ve para politikasında ilave sıkılaşma gerekebileceği endişelerini canlı tutuyor” denildi.

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KRİTİK ABD VERİLERİ

ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişe de dikkat çekilen analizde “FED’in ekim toplantısında faiz artırımı olasılığı %65,9 seviyesinde bulunuyor. Yüksek tahvil getirileri ve güçlü dolar, değerli metalde satış baskısını artırıyor. Hafta genelinde ABD’de JOLTS açık iş ilanları, PCE enflasyonu ve cuma günü tarım dışı istihdam verileri izlenecek. Özellikle enflasyon ve istihdam verilerinin beklentileri aşması, faiz artırımı fiyatlamasını güçlendirerek ons altındaki baskının sürmesine sebep olabilir” görüşü aktarıldı.

GRAM ALTINDA BEKLENTİ

Bu arada gram altın fiyatı da dünkü şokta en düşük 6.463 TL’yi test ederek yukarı döndü. Fiyatlarda bugün 6.500 TL’nin hemen üzerinde dengelenme çabası devam ederken; Stratejist Selçuk Gönençler, gram altında teknik rahatlamanın sağlanabilmesi için öncelikle 6.600-6.650 TL seviyesinin üzerine çıkılması gerektiğini savundu.