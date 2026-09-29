BES’ten emekli olacaklar dikkat! Birikimler için altın ve borsa uyarısı geldi

BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, BES havuzundaki birikimlerin %38'inin altın ve %15'inin hisse senetlerinde olduğunu hatırlatarak “Borsa İstanbul endeksi ve altındaki son düşüş, BES havuzundaki birikimlerin azalmasına sebep olabilir. Önümüzdeki dönemde BES’ten emekli olmayı düşünenlerin, birikimlerini muhafazakâr fonlara aktarmaları, en azından mevcudu korumaları açısından faydalı olabilir” görüşünü aktardı.

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Piyasalarda son dönemde altın ve borsada yaşanan hareketler, Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) birikimler için de kritik önem taşıyor.

25 Eylül 2026 tarihi itibarıyla BES havuzunun toplam büyüklüğü 2,6 trilyon TL’ye ulaştı. BES havuzundaki fonların dağılımı incelendiğinde ilk üç sırayı %37,80 pay ile kıymetli madenler, %15,35 ile hisse senetleri ve 356,46 milyar TL ile kamu iç borçlanma araçları oluşturuyor.

Son rakamlar, havuzdaki birikimlerin 982,8 milyar TL’sinin kıymetli madenlerde, 399,1 milyar TL’sinin hisse senetlerinde ve 356,46 milyar TL’sinin kamu iç borçlanma araçlarında tutulduğunu gösterdi.

ALTIN NEDEN İLK SIRADA?

Kıymetli madenlerin BES havuzundaki yüksek ağırlığına dikkat çeken uzmanlar, “Ağırlıklı olarak altın yatırımları toplamda %37,80 gibi büyük paya sahip. Bu durum, katılımcıların enflasyona ve kur dalgalanmalarına karşı korunma amacıyla altına ve diğer kıymetli madenlere ağırlıklı olarak yöneldiğini ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Öte yandan hisse ve tahvil yatırımcılarının da ağırlığına dikkat çekilirken; katılımcıların hem sermaye piyasasındaki fırsatlardan yararlanmak istediği hem de sabit getirili kamu enstrümanlarıyla istikrar hedeflediği ifade ediliyor.

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EMEKLİ OLACAKLARA UYARI

BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş da “Havuzdaki birikimin %38'i altın, %15'i hisse senetlerinde. Yani neredeyse 3’te 2’si altın-hisse yatırımında. Dolayısıyla Borsa İstanbul endeksi ve altındaki son düşüş, BES havuzundaki birikimlerin azalmasına sebep olabilir. Önümüzdeki dönemde BES’ten emekli olmayı düşünenlerin, birikimlerini para piyasası fonları veya muhafazakâr değişken fonlara aktarmaları, en azından mevcudu korumaları açısından faydalı olacaktır” görüşünü dile getirdi.

ALTIN VE BORSADA DURUM

Piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında; altının ons fiyatı bu haftanın ilk işlem gününde 4.200 dolarda bulunan kritik desteğini aşağı kırdı. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve FED’den faiz artışı beklentileri sarı metali baskıladı.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ise dünkü işlemlerde 12.800’deki önemli desteğinin altına geriledi. Endeks, %2,38 gerileyerek 12.592 puandan kapanış yaptı.