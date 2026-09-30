Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Hasan Şaş'ın testi pozitif çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Hasan Şaş’ın uyuşturucu testi pozitif, spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun testi ise negatif çıktı. Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneğinde ise kokain ile kodein tespit edildiği bildirildi.

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Oyuncu, müzisyen, sporcu ve medya dünyasından çok sayıda ismin yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp incelemelerine ilişkin yeni sonuçlar ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında biyolojik örnekleri alınan eski milli futbolcu Hasan Şaş ile spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun test sonuçlarının belli olduğu bildirildi.

Hasan Şaş

HASAN ŞAŞ’IN TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞI BİLDİRİLDİ

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Hasan Şaş’tan alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılan incelemelerde uyuşturucu madde bulgusuna rastlandı.

Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneğinde ise kodein ve kokain tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu sonuçlar soruşturma dosyasında delil olarak değerlendirilecek.

Yağız Sabuncuoğlu

YAĞIZ SABUNCUOĞLU’NUN TESTİ NEGATİF

Aynı soruşturma kapsamında biyolojik örnekleri alınan spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu testinin ise negatif çıktığı bildirildi.

Sabuncuoğlu, 18 Eylül’de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış, İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülerek kendisinden biyolojik örnek alınmıştı.

Sabuncuoğlu daha sonra adliyeye ve mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakılmıştı.

HASAN ŞAŞ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Hasan Şaş da 18 Eylül’de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaş hakkında savcılık adli kontrol uygulanmasını talep etmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Hasan Şaş’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

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SORUŞTURMADA ÇOK SAYIDA TANINMIŞ İSİM YER ALDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında aralarında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Melis İşiten ve Yağız Sabuncuoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı.

Başsavcılık, soruşturmanın uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması, kullanımının kolaylaştırılması ve yer temin edilmesine yönelik iddialar kapsamında yürütüldüğünü açıklamıştı.

Şüphelilerden kan, idrar ve saç örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumunda incelemeye gönderilmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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