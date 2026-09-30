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İçişleri Bakanlığı, kayıtsız motokuryelere karşı harekete geçti! Sayıları 500 bin ile 1 milyon arasında...

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İçişleri Bakanlığı, kayıtsız motokuryelere karşı harekete geçti! Sayıları 500 bin ile 1 milyon arasında...
Başlık Resmiİçişleri Bakanlığı, kayıtsız motokuryelere karşı harekete geçti! Sayıları 500 bin ile 1 milyon arasında... "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, kayıtsız motokuryelere ve hız ihlallerine karşı harekete geçtiklerini duyurdu. Bakan Çiftçi, "Sektörde tespit ettiğimiz tahmini 500 bin ile 1 milyon arasındaki kayıtsız motokuryeye ve hız ihlallerine karşı sıkı denetim sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, motosiklet kullanımındaki artışa ve kazaların önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

KAZALARDA İLK SIRADA HIZ İHLALİ VAR

Ölümlü motosiklet kazalarındaki sürücü kusurlarını analiz ettiklerini belirten Çiftçi, kazalarda yüzde 57 ile hız ihlalinin ilk sırada yer aldığını, bunu yüzde 15 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamanın izlediğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, kayıtsız motokuryelere karşı harekete geçti! Sayıları 500 bin ile 1 milyon arasında...
Başlık Resmiİçişleri Bakanlığı, kayıtsız motokuryelere karşı harekete geçti! Sayıları 500 bin ile 1 milyon arasında...

"KAYITSIZ MOTOKURYELERE DENETİM SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

Bakan Çiftçi, "Sektörde tespit ettiğimiz tahmini 500 bin ile 1 milyon arasındaki kayıtsız motokuryeye ve hız ihlallerine karşı sıkı denetim sürecini başlattık." dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana trafik verilerini yakından incelediklerini ifade eden Çiftçi, 2020-2025 döneminde motorlu taşıt sayısının yüzde 39, motosiklet sayısının ise yüzde 103 arttığına dikkati çekti.

İçişleri Bakanlığı, kayıtsız motokuryelere karşı harekete geçti! Sayıları 500 bin ile 1 milyon arasında...
Başlık Resmiİçişleri Bakanlığı, kayıtsız motokuryelere karşı harekete geçti! Sayıları 500 bin ile 1 milyon arasında...

"2030'DA TRAFİKTE HER 3 ARAÇTAN 1'İ MOTOSİKLET OLABİLİR"

Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Trafikteki her 2 kazadan 1'inin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının yüzde 28'inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık. Trafikteki her 5 araçtan 1'i motosiklet iken bu oranın 2030'da her 3 araçtan 1'ine ulaşması öngörülüyor. Bu doğrultuda 2030'un güvenlik ve altyapı planlamasını şimdiden yapıyoruz."

EYLEM PLANI 26 PAYDAŞ KURUMUN İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLÜYOR

Kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek amacıyla "2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı"nı 26 paydaş kurumun iş birliğiyle devreye soktuklarını belirten Çiftçi, planın, kampanya, denetim, eğitim ve mevzuat olmak üzere 4 ana hedef üzerine kurulduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, kayıtsız motokuryelere karşı harekete geçti! Sayıları 500 bin ile 1 milyon arasında...
Başlık Resmiİçişleri Bakanlığı, kayıtsız motokuryelere karşı harekete geçti! Sayıları 500 bin ile 1 milyon arasında...

Çiftçi, plan kapsamında 34 performans göstergesini yakından takip ettiklerini, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hızla hayata geçirdiklerini söyledi. Sürücülerin güvenliği için etkin, sürekli ve yoğun denetimler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çiftçi, "Milletimizin içi rahat olsun, güvenli bir trafik için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, sahada görev yapan güvenlik personeline ve paydaş kurumlara teşekkür ederek, çalışmaların aralıksız süreceğinin altını çizdi.

TGRT HABER CANLI YAYININDA DUYURMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda TGRT Haber canlı yayınında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "Motosikletlerin karıştığı kazaların yüzde yüzde 17'sini de kuryeler yapıyor. Onun için bunlara yönelik olarak bir eylem planı hazırladık, denetimleri arttırdık. Önümüzdeki günlerde bu daha da görünür hale gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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