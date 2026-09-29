Fransa, Belçika'yı devirip liderliği aldı
UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasına 8 maçla devam edildi. A Ligi 1. Grup ikinci haftasında Fransa, deplasmanda karşılaştığı Belçika'yı tek golle geçerek liderliğe yükseldi.
Organizasyonunun ikinci haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.
A Milli Futbol Takımı, A Ligi 1. Grup maçında Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda ağırladığı İtalya'ya 4-1 yenildi. Türkiye'nin grubundaki diğer maçta Fransa, deplasmanda Belçika'yı 1-0 yenerek liderliğe yükseldi.
Ligin ikinci haftası, yarın oynanacak 10 maçlarla tamamlanacak.
A Milli Takım'dan kâbus gibi başlangıç: İtalya'ya farklı kaybettik, 2'de 0 çektik
Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
A Ligi
1. Grup:
Türkiye-İtalya: 1-4
Belçika-Fransa: 0-1
B Ligi
2. Grup:
Gürcistan-Ukrayna: 0-0
Kuzey İrlanda-Macaristan: 0-0
4. Grup:
Romanya-Bosna-Hersek: 2-4
İsveç-Polonya: 3-1
C Ligi
2. Grup:
Ermenistan-Karadağ: 2-3
Letonya-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-0