FAW-Volkswagen bünyesindeki Jetta, ilk seri üretim elektrikli otomobili M6’yı Çin’de yaklaşık 12 bin dolardan (588.000 TL) başlayan fiyatlarla ön satışa sundu. Üç versiyonla gelen sedan, üst seçeneklerinde 555 kilometreye kadar menzil sunuyor.

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Çin’de uygun fiyatlı elektrikli otomobiller arasındaki rekabete Jetta da katıldı. Volkswagen ile FAW ortaklığının markası, M6 adlı elektrikli sedanın ön satışlarını başlattı.

Yaklaşık 12 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çeken otomobilin Çin’deki resmi satış başlangıcı ekim ortasında yapılacak.

588.000 TL’lik elektrikli Jetta ön satışa çıktı! 555 km menzil sunuyor

JETTA İSMİ BU KEZ AYRI BİR MARKAYI TEMSİL EDİYOR

Türkiye’de Volkswagen’in sedan modeli olarak tanınan Jetta, Çin’de 2019’dan bu yana FAW-Volkswagen çatısı altında ayrı bir marka olarak faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar ağırlıklı olarak uygun fiyatlı içten yanmalı otomobillere odaklanan markanın elektrikliye geçişindeki ilk seri üretim modeli M6 oldu.

Otomobilin uzunluğu 4.806 mm, genişliği 1.868 mm, aks mesafesi ise 2.820 mm. Kabinde 15,6 inçlik merkezi dokunmatik ekran ile 8,88 inçlik dijital gösterge paneli bulunuyor. Bazı işlevler için fiziksel kumandaların korunduğu iç mekanda üç farklı renk düzeni sunuluyor.

588.000 TL’lik elektrikli Jetta ön satışa çıktı! 555 km menzil sunuyor

İKİ BATARYA SEÇENEĞİYLE 555 KİLOMETREYE KADAR MENZİL

Giriş seviyesindeki M6 465 Pro, 42,9 kWh batarya ve yaklaşık 152 HP güç üreten elektrik motoruyla geliyor. Açıklanan CLTC menzili 465 kilometre olan versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 8,3 saniyede tamamlıyor.

13.500 dolar fiyatlı 555 Max versiyonunda batarya kapasitesi 51,9 kWh’ye, motor gücü yaklaşık 194 HP’ye yükseliyor. Bu seçenekte menzil 555 kilometreye ulaşıyor.

Max donanımında panoramik cam tavan, ısıtmalı ve havalandırmalı elektrikli ön koltuklar ile kablosuz telefon şarjı da bulunuyor.

588.000 TL’lik elektrikli Jetta ön satışa çıktı! 555 km menzil sunuyor

15.000 dolarlık 555 Ultra, uzun menzilli seçeneğe daha kapsamlı sürüş destekleri ekliyor. Şehir içinde ve otoyollarda navigasyon rotasını izlemeye yardımcı olan NOA sistemi, Seviye 2 sürücü desteği kapsamında çalışıyor ve sürücünün gözetimini gerektiriyor.

M6’nın sürüş destek altyapısında Horizon Robotics’in Journey 6M işlemcisi ve kamera temelli algılama sistemi kullanılıyor. Bataryalar ise CALB tarafından tedarik ediliyor.

M6, Jetta’nın daha geniş ürün planının ilk adımlarından biri. Marka, 2028’e kadar beş yeni model sunmayı ve bunların dördünü elektrikli veya şarj edilebilir hibrit gibi yeni enerjili araçlardan oluşturmayı planlıyor.

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