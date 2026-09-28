Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Bruno Fernandes'in 'Galatasaray' tepkisi olay oldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Bruno Fernandes'in 'Galatasaray' tepkisi olay oldu
Başlık ResmiBruno Fernandesin Galatasaray tepkisi olay oldu

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ettiği Bruno Fernandes, sarı kırmızılı taraftarın çağrısına gülümseyerek karşılık verdi.

Kaydet
|

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maçta yedek kulübesinde yer alan Bruno Fernandes'e tribünden çağrı yapıldı.

GALATASARAY ÇOK İSTEDİ

Galatasaray, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcarken İngiliz ekibinin yüksek bonservis talebi, transferi çıkmaza soktu. 32 yaşındaki futbolcu ise sarı kırmızılılara sıcak bakmasına rağmen son olarak Manchester'da kalmayı tercih etti.

ÖNERİLEN HABERLER
Dominik Szoboszlai
SPOR

Dominik Szoboszlai'den Galatasaray itirafı: Çılgıncaydı, bambaşkaydı
Bruno Fernandes
Başlık ResmiBruno Fernandes

TARAFTARDAN FERNANDES'E ÇAĞRI

Uluslar Ligi'nde Portekiz'in Norveç ile oynadığı karşılaşmada yedek kulübesinde bulunan Bruno Fernandes'e sarı kırmızılı bir taraftar seslendi.

"GALATASARAY'A GEL" ÇAĞRISI

Taraftar, Bruno Fernandes'e "Galatasaray'a gel" çağrısı yaptı. Portekizli yıldız ise kendisine yapılan bu çağrıya gülerek karşılık verdi. Deneyimli yıldızın bu anları sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarların gündemine oturdu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ARTIK DAKİKALAR KALDI!
ARTIK DAKİKALAR KALDI!
İstanbul ve çok sayıda kent için kritik uyarı
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
CHP’li eski vekilin kardeşi adına 3,1 milyar TL çıkış
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
Fon soruşturmasında yeni gelişme
TÜRK MOTORUNA TALİP OLDULAR
TÜRK MOTORUNA TALİP OLDULAR
Güney Kore, Türkiye'nin kapısını çaldı!
PORTEKİZLİNİN TEPKİSİ OLAY OLDU
PORTEKİZLİNİN TEPKİSİ OLAY OLDU
Bruno Fernandes'e "Galatasaray'a gel" çağrısı
'MANİDAR BULUYORUM'
'MANİDAR BULUYORUM'
Torunoğulları'ndan Yıldırım'a Kante çıkışı
PEŞİN ÖDEYENE %15 İNDİRİM
PEŞİN ÖDEYENE %15 İNDİRİM
TOKİ, 46 ilde 383 arsayı satışa çıkardı
TOPRAK ÇÖKTÜ, EVLER GÖMÜLDÜ
TOPRAK ÇÖKTÜ, EVLER GÖMÜLDÜ
Ülkeyi vuran sel sonrası korkunç manzara
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
Leao'dan Süper Lig ve Galatasaray itirafı
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi Mancini'yi uyardı
KAN DONDURAN ÇEKİÇLİ DEHŞET!
KAN DONDURAN ÇEKİÇLİ DEHŞET!
Parmağı kırık, kafasında 12 dikiş var
"FİTİL FİTİL GETİRİLMELİ"
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon krizi açıklaması
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
Tasfiye edilen fonlarda parası kalanlar dikkat!
MÜFETTİŞLER SAHAYA İNİYOR!
MÜFETTİŞLER SAHAYA İNİYOR!
Okullarda tedbirler yerinde gözden geçirilecek
İETT DEHŞETİNDE KARAR!
İETT DEHŞETİNDE KARAR!
Otobüs şoförüne 30 yıl hapis cezası verildi
DUVARDAN 178 MİLYON LİRA ÇIKTI
DUVARDAN 178 MİLYON LİRA ÇIKTI
Polis kovayla taşımak zorunda kaldı
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
Altın neden düşüyor? İşte 3 sebep
HİROŞİMA'YI 16'YA KATLADI
HİROŞİMA'YI 16'YA KATLADI
İsrail, Gazze’yi haritadan sildi! Yıkımın boyutu korkunç
'LÜTFEN YALANLA'
'LÜTFEN YALANLA'
Netanyahu, 7 Ekim için BAE liderine yalvardı!
HAALAND İLE KIYASLADI
HAALAND İLE KIYASLADI
Jesus, Galatasaraylı yıldızı göklere çıkardı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bartın'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
Bartın'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
Kaydet
Covid aşısıyla milyarlar kazanmıştı! BioNTech'ten şaşırtan karar
Covid aşısıyla milyarlar kazanmıştı! BioNTech'ten şaşırtan karar
Kaydet
Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Fatih Ergin'e tutuklama talebi
Kozinoğlu soruşturmasında Fatih Ergin'e tutuklama talebi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.