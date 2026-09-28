Bruno Fernandes'in 'Galatasaray' tepkisi olay oldu

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ettiği Bruno Fernandes, sarı kırmızılı taraftarın çağrısına gülümseyerek karşılık verdi.

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UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maçta yedek kulübesinde yer alan Bruno Fernandes'e tribünden çağrı yapıldı.

GALATASARAY ÇOK İSTEDİ

Galatasaray, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcarken İngiliz ekibinin yüksek bonservis talebi, transferi çıkmaza soktu. 32 yaşındaki futbolcu ise sarı kırmızılılara sıcak bakmasına rağmen son olarak Manchester'da kalmayı tercih etti.

Bruno Fernandes

TARAFTARDAN FERNANDES'E ÇAĞRI

Uluslar Ligi'nde Portekiz'in Norveç ile oynadığı karşılaşmada yedek kulübesinde bulunan Bruno Fernandes'e sarı kırmızılı bir taraftar seslendi.

"GALATASARAY'A GEL" ÇAĞRISI

Taraftar, Bruno Fernandes'e "Galatasaray'a gel" çağrısı yaptı. Portekizli yıldız ise kendisine yapılan bu çağrıya gülerek karşılık verdi. Deneyimli yıldızın bu anları sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarların gündemine oturdu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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