Duvarlardan 178 milyon lira çıktı! Polis kovayla taşımak zorunda kaldı

"EVİ ALTÜST ETTİK"

Napoli Baş Antimafya Savcısı Nicola Gratteri, ekiplerin evde büyük miktarda para bulunduğunu önceden bildiklerini ancak paranın tam olarak nereye gizlendiğini bilmediklerini söyledi.

Gratteri yaşananları şöyle anlattı:

"Paranın orada olduğunu biliyorduk ama nerede olduğunu bilmiyorduk. Bu yüzden evi altüst ettik. Para demetlerinin büyük bir kısmı duvarların içine inşa edilmiş bölmelerde bulunuyordu."

Paranın bir bölümü zeminlerin ve duş kabininin altında da saklanmış.