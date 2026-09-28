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Dünya

Duvarlardan 178 milyon lira çıktı! Polis kovayla taşımak zorunda kaldı

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Duvarlardan 178 milyon lira çıktı! Polis kovayla taşımak zorunda kaldı

İtalya'da mafyaya yönelik dev operasyon film sahnelerini aratmadı. 

Napoli yakınlarındaki bir eve baskın düzenleyen polis, duvarların, zeminin ve mobilyaların içine gizlenmiş 3,2 milyon avro nakit para buldu. Yaklaşık 178 milyon lirayı bulan para desteleri plastik kovalarla evden çıkarılırken operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

Duvarlardan 178 milyon lira çıktı! Polis kovayla taşımak zorunda kaldı

İtalyan polisinin Camorra bağlantılı suç örgütüne yönelik operasyonunda bir ev adeta kasaya çevrilmiş halde bulundu. Milyonlarca avronun yanı sıra Kalaşnikoflar, farklı silahlar ve 11 lüks Rolex saat ele geçirildi.
 

Duvarlardan 178 milyon lira çıktı! Polis kovayla taşımak zorunda kaldı

EVİN DUVARLARINI PARA KASASINA ÇEVİRMİŞLER

Napoli'nin kuzeydoğusundaki Caivano kasabasında gerçekleştirilen baskında polis ekipleri, suç örgütünün kullandığı bir evde kapsamlı arama yaptı.

Ekipler, 50 avroluk banknotlardan oluşan milyonlarca avroyu duvarların içine yapılmış gizli bölmelerde, zemin ve fayansların altında ve mobilyaların içerisindeki özel çekmecelerde buldu.
Paraların bir bölümünün selofanla sarılarak düzenli şekilde istiflendiği görüldü.

Duvarlardan 178 milyon lira çıktı! Polis kovayla taşımak zorunda kaldı

PARALARI KOVALARLA TAŞIDILAR

Ele geçirilen nakit miktarının büyüklüğü nedeniyle polis ekiplerinin paraları evden çıkarmak için kullandığı yöntem de dikkat çekti. Banknot desteleri plastik paspas kovalarına dolduruldu, ardından dışarı taşınarak zırhlı araca yüklendi.

Evde bulunan toplam paranın 3,2 milyon avroyu, güncel kurla yaklaşık 178 milyon lirayı bulduğu tespit edildi.

Duvarlardan 178 milyon lira çıktı! Polis kovayla taşımak zorunda kaldı

"EVİ ALTÜST ETTİK"

Napoli Baş Antimafya Savcısı Nicola Gratteri, ekiplerin evde büyük miktarda para bulunduğunu önceden bildiklerini ancak paranın tam olarak nereye gizlendiğini bilmediklerini söyledi.

Gratteri yaşananları şöyle anlattı:

"Paranın orada olduğunu biliyorduk ama nerede olduğunu bilmiyorduk. Bu yüzden evi altüst ettik. Para demetlerinin büyük bir kısmı duvarların içine inşa edilmiş bölmelerde bulunuyordu."

Paranın bir bölümü zeminlerin ve duş kabininin altında da saklanmış.

Duvarlardan 178 milyon lira çıktı! Polis kovayla taşımak zorunda kaldı

ÇOCUKLARA 24 SAAT PARA NÖBETİ İDDİASI

Soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri de paraların nasıl korunduğu oldu.

Polise bilgi veren muhbirin iddiasına göre milyonlarca avro, suç örgütü liderinin eşi tarafından korunuyordu. Ailenin reşit olmayan çocuklarının da paranın bulunduğu alanları 24 saat boyunca gözetlediği ileri sürüldü.

Duvarlardan 178 milyon lira çıktı! Polis kovayla taşımak zorunda kaldı

EVDE KALAŞNİKOF VE ROLEX'LER DE BULUNDU

Polisin evdeki aramasında yalnızca para bulunmadı. Operasyonda Kalaşnikoflar ve diğer silahların yanı sıra 11 lüks Rolex saat de ele geçirildi.

Yetkililer milyonlarca avroluk nakdin büyük ölçüde uyuşturucu ticaretinden elde edildiğini değerlendiriyor.
 

Duvarlardan 178 milyon lira çıktı! Polis kovayla taşımak zorunda kaldı

OPERASYONDA 34 KİŞİ TUTUKLANDI

Baskın, 2023 yılında başlatılan geniş kapsamlı mafya soruşturmasının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında 34 kişi tutuklandı. Şüpheliler mafya tipi suç örgütü kurmak, uyuşturucu ticareti, şantaj ve ticaret amacıyla uyuşturucu bulundurmakla suçlanıyor.

Ele geçirilen milyonlarca avronun ise organize suç mağdurlarının desteklenmesinde kullanılan İtalya'nın Adalet Fonu'na aktarılması planlanıyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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