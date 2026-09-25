Emlak Katılım'dan KAP açıklaması! Katılımevim ve Birevim'in devrinde kritik gelişme

Türkiye Emlak Katılım Bankası; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nın pay devir sürecinde yeni aşamaya geçildiğini açıkladı. Banka, üç şirketin pay devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK nezdinde gerekli izin ve onay başvurularının yapıldığını duyurdu.

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Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir sürecine ilişkin yeni gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bankanın açıklamasında, 17 Eylül 2026 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının ardından taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiği belirtildi. Bu kapsamda, pay devir işlemleri için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde gerekli resmi izin ve onay başvuruları yapıldı.

DEVİR İÇİN İZİN SÜRECİ BAŞLADI

Emlak Katılım, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasının ardından pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

İLK ADIM 17 EYLÜL'DE ATILMIŞTI

Süreçteki ilk adım 17 Eylül'de atılmıştı. Emlak Katılım, bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.'nin büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim ve Birevim'in satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını açıklamıştı.

Katılımevim de aynı tarihte yaptığı KAP açıklamasında, Emlak Katılım Tasarruf Finansman tarafından başta Katılımevim olmak üzere Birevim'i de kapsayan satın alma sürecine ilişkin görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

Yeni açıklamayla birlikte süreç, taraflar arasındaki görüşmelerden düzenleyici kurumların izin ve onay aşamasına taşınmış oldu.

KATILIMEVİM ve BİREVİM'DENAÇIKLAMA

Devir sürecine ilişkin Katılımevim'den de açıklama geldi. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Gücümüze güç katıyoruz.

Birevim ve Katılımevim'e güç katacak önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin pay devir işlemlerine ilişkin yürütülen görüşmeler kapsamında, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması için resmi başvurular gerçekleştirilmiştir.

Gerekli izin ve onayların tamamlanmasının ardından pay devir İşlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

Bu önemli gelişmeyle birlikte, Katılımevim olarak güçlü organizasyonumuz, sektör deneyimimiz ve tasarruf finansman alanındaki birikimimizle geleceğe daha güçlü bir yapıyla ilerleyeceğiz.

Tasarruf sahiplerimizin yanında olmaya, ev, araç ve iş yeri hayallerini gerçeğe dönüştürmeye ve ülkemizin tasarruf finansman ekosistemine değer katmaya aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

Emlak Katılım'ın 100 yıllık tecrübesiyle geleceğe güvenle ilerliyoruz."