Konutta son oranlar! 1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi

TCMB’nin güncel politika oranı yüzde 37’de bulunurken, para politikasında muhtemel gevşeme adımları ev alma planı olan tüketiciler tarafından da yakından takip ediliyor. 25 Eylül 2026 itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan tekliflere bakıldığında, en düşük oran %2,88 olarak öne çıkıyor. 1 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar…

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Son dönemde yatırım fonları kaynaklı finansal dalgalanmalar ve buna ilişkin belirsizliklerin yanı sıra küresel tahvil faizlerindeki yükseliş ve “daha şahin FED” beklentilerinin artması, Merkez Bankası tarafından da yakından izleniyor. İç talepteki zayıflama enflasyonist baskıları hafifleten bir gelişme olarak öne çıkarken, dikkatler bir yandan da eylül enflasyonuna çevrildi.

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, eylülde TÜFE’nin yüzde 1,98 olarak gerçekleşebileceği tahmininde bulunarak; enflasyonunun ortaya koyacağı tablonun faiz indirimi açısından destekleyici bir çerçeve sunabileceğini, ancak son yaşanan gelişmelerin Merkez Bankası’nın da hassasiyetinde olabileceğini öngördü. Tokalı, “22 Ekim toplantısına kadar söz konusu unsurların gelişim yönünün faiz kararında belirleyici olacağı düşüncesindeyiz” görüşünü paylaştı.

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KONUTTA DA DİKKATLER FAİZDE

TCMB’nin güncel politika faizi yüzde 37’de bulunuyor. Para politikasında muhtemel gevşeme adımları, ev alma planı olan tüketiciler tarafından da takip ediliyor.

25 Eylül 2026 itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan rakamlara bakıldığında, güncel konut finansmanı oranları şöyle sıralanıyor:

Banka Oran Türkiye Finans %2,88 Albaraka %2,90 Vakıf Katılım %2,99 Kuveyt Türk %2,99 Dünya Katılım %2,99

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır.)

1 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak 1 milyon TL konut finansmanının geri ödemesi tablosu ise şöyle şekilleniyor:

-Finansman tutarı: 1 milyon TL

-Finansman vadesi: 120 ay

-Finansman oranı: %2,88

-Aylık taksit: 29 bin 787 TL

-Toplam geri ödeme: 3 milyon 574 bin 439 TL

10 yıllık konut finansmanında toplam maliyet %250’nin üzerinde devam ediyor.

Konutta son oranlar! 1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi

DİKKAT ÇEKEN AYRIŞMA

Bu arada Merkez Bankası’nın bu hafta yayımladığı Hane Halkı Beklenti Anketi, konut piyasasında dikkat çekici bir ayrışmaya işaret etti.

Hane halkının önümüzdeki 12 aya ilişkin konut fiyat artışı beklentisi %30,69 seviyesinde bulunurken; ev, dükkân veya arsa gibi gayrimenkulleri yatırım aracı olarak tercih edenlerin oranı %33,6’ya geriledi.

Ağustosta konutta yıllık artış beklentisi %32,1 ve gayrimenkulü yatırım aracı olarak tercih edenlerin oranı %37,1 olarak gerçekleşmişti.

Veriler, konut fiyatlarının yükseleceği beklentisinin devam etmesine rağmen; bunun, gayrimenkule yönelik yatırım talebi ile aynı anlama gelmediğini ortaya koydu.

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BEKLENTİ BAŞKA, YATIRIM BAŞKA…

Sektör temsilcileri “Gayrimenkul piyasasının önümüzdeki dönemdeki seyrini değerlendirirken yalnızca fiyat artışı beklentisine bakmak yeterli olmayacak. Konut satışları, krediye erişim, finansman maliyetleri, satış süreleri, kira getirileri ve alternatif yatırım araçlarının cazibesi de birlikte izlenecek. Dolayısıyla beklenti başka, yatırım kararı başka” değerlendirmesinde bulunuyor.