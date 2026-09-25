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Ekonomi

Eylül enflasyonu için son tahminler! Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oluyor

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Eylül enflasyonu için son tahminler! Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oluyor
Başlık ResmiEylül enflasyonu için son tahminler! Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oluyor

Akaryakıttaki artışın damga vurduğu eylül geride kalmak üzereyken, dikkatler TÜİK tarafından 5 Ekim’de açıklanacak enflasyona çevrildi. Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı; enerji maliyetlerindeki artışa karşılık gıda fiyatları ve hizmetler tarafındaki ılımlı görünümün, enflasyonu sınırlayabileceğini öngördü ve eylül TÜFE tahminini paylaştı. Buna göre emeklilerin 3 aylık zam oranı da yaklaşık olarak kendini gösterdi. İşte detaylar…

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül enflasyonu, piyasaların yakın vadedeki takviminde en önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Eylül enflasyonunun en önemli baskı unsurlarından biri akaryakıt fiyatları oldu. WEB TÜFE ölçümlerine göre akaryakıt fiyatları ay boyunca yüzde 11,1 yükseldi. Motorindeki artış yüzde 13,81’e, benzindeki artış yüzde 13,20’ye ulaştı. Bu gelişme enerji grubundaki aylık artışı yüzde 6,55’e taşıdı.

Sezon geçişinin etkisiyle giyim ve ayakkabıda da yüzde 4,18’lik artış görüldü. Dayanıklı tüketim mallarında otomobil ve beyaz eşya fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle aylık artış yüzde 1,9 oldu.

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GIDADA YAVAŞLAMA

Enflasyonun genel görünümündeki olumlu başlıklardan biri ise gıda tarafında ortaya çıkıyor. WEB TÜFE ölçümlerinde gıda ve alkolsüz içecekler grubu yüzde 2,36 arttı. Et ve işlenmiş gıda fiyatları, artışı yukarı çekerken; taze meyve ve sebzedeki düşüş eğilimi devam etti.

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı da işlenmemiş gıda fiyatlarında düşüş eğiliminin sürdüğüne, işlenmiş gıdada ise önceki aya göre daha ılımlı bir görünüm bulunduğuna dikkat çekiyor.

Gıda tarafındaki bu gelişme, eylül enflasyonunun daha yüksek bir seviyeye çıkmasını sınırlayan başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Eylül enflasyonu için son tahminler! Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oluyor
Başlık ResmiEylül enflasyonu için son tahminler! Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oluyor

HİZMETLERDE GÖRÜNÜM

Bir diğer kritik gelişme hizmet enflasyonunda yaşanıyor. Tokalı; kira, yemek ve sağlık başta olmak üzere hizmet fiyatlarında daha ılımlı bir görünüm bekliyor. Aylık hizmet enflasyonunun yüzde 3’lerden yüzde 2’lere gerilemesi ve geçen yıl eylülde kaydedilen yüzde 4,10’luk yüksek oranın da yıllık hesaptan çıkmasıyla, yıllık hizmet enflasyonunun yeniden yüzde 40’ın altına inmesi bekleniyor.

WEB TÜFE ölçümlerinde ise hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile mevsimsel eğilimin oldukça altında kaldı. Kiralarda yüzde 3,0, lokanta ve otellerde yüzde 1,2 artış görülürken, ulaştırma hizmetleri uçak biletlerindeki düşüşün etkisiyle yüzde 0,6 gibi daha sınırlı yükseldi.

Buna karşılık servis, minibüs, otobüs ve metro-tramvay ücretlerindeki artışlar ulaştırma grubunda baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi.

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EYLÜLDE TÜFE…

Bütün bu tabloda eylülde aylık tüketici enflasyonunun yüzde 1,98 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini aktaran Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, böylece temmuz ve ağustosun ardından bu ay da yüzde 2 sınırının test edileceğine dikkat çekiyor.

Ancak geçen yılın aynı dönemindeki yüksek fiyat artışlarının yıllık hesaplamadan çıkması, manşet enflasyonda aşağı yönlü hareketin sürmesine imkân veriyor. Tokalı’nın tahminine göre yıllık enflasyon eylül sonunda yüzde 30’un altına gerileyebilir. Bu gerçekleşmezse bile ekim ayında yüzde 30’un altına iniş ihtimali güçleniyor. Özellikle geçen yılın eylül ve ekim aylarında görülen yüksek aylık enflasyon oranlarının hesaplamadan çıkacak olması, yıllık oranda düşüşü destekleyecek.

Eylül enflasyonu için son tahminler! Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oluyor
Başlık ResmiEylül enflasyonu için son tahminler! Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oluyor

3 AYLIK ZAM ORANI

Eylül enflasyonu, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2027 yılının başında alacağı maaş zammı oranı için de kritik öneme sahip. Temmuz ve ağustos verilerine göre iki aylık enflasyon yüzde 3,65 olarak gerçekleşmişti.

Eylülde de tahminlere paralel bir TÜFE gerçekleşmesi halinde 3 aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,7 civarına yükselecek. Emekliler de şimdiden bu oranda bir zamma hak kazanmış olacak.

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