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Eskişehir'de korkutan kaza kamerada! Önce çöp konteynerine sonra panoya böyle daldı

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Eskişehir'in Tunalı Mahallesi'ndeki Gaffar Okkan Caddesi'nde kontrolden çıkan bir SUV aracın yol kenarındaki çöp konteynerine ve elektrik panosuna şiddetle çarptığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle elektrik panosundan çevreye kıvılcımların saçıldığı ve çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden olan tehlikeli kazada şans eseri kimse yara almadan kurtulurken, polis ekipleri dehşet saçan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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