Şanlıurfa Pınarbaşı’da Kandilli Rasathanesi verilere göre 5.5. AFAD verilerine göre 5.4. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre iller Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep’te de hissedildi. TGRT Haber'e konuşan Şanlıurfa Valisi Sayın Hasan Şıldak “Herhangi bir can kaybı ve yaralanma durumu söz konusu değil. Yıkılan binamız ve herhangi bir kaybımız yok” açıklamasını yaparken, Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar ise “Şu ana kadar olumsuz manada gelmiş bir ihbar yok, durum iyi vaziyette” dedi. Öte yandan Şanlıurfa’da okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

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Türkiye artçı depremlerle sallanmaya devam ederken yeni bir deprem daha meydana geldi. Şanlıurfa’nın Pınarbaşı ilçesinde Doğu ve Güneydoğu’daki illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi.

Saat 10:40’ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ve AFAD, büyüklüğüne dair farklı rakamlar verdi.

Şanlıurfada şiddetli deprem! Büyüklüğü belli oldu... Çok sayıda kentte hissedildi

KANDİLLİ 5.5, AFAD 5.4 DEDİ

Kandilli verilerine göre deprem 5,5 büyüklüğünde, 5.1 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD verilerine göre ise deprem 5.4 büyüklüğünde, 7.39 kilometre derinliğinde meydana geldi.Merkez üssü Şanlıurfa olan deprem Adana, Diyarbakır, Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından deprem sonrası yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Şanlıurfa'da şiddetli deprem! Büyüklüğü belli oldu... Çok sayıda kentte hissedildi

VALİDEN İLK AÇIKLAMA: CAN KAYBIMIZ YOK

TGRT Haber’e konuşan Şanlıurfa Valisi Sayın Hasan Şıldak yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

Şükürler olsun şu ana kadar aldığımız bilgiler ve saat aramalarından çıkan sonuca göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma durumu söz konu. Saat 14.00'da il merkezinde meydana geldi. Karaköklü ilçenin merkezli olarak alan taraması ve bilgi toplama çalışmalarını sürdürüyoruz. Binalarda kısmı olarak etkilenme söz konusu olmuş olabilir. Ancak yıkılan binamız ve herhangi bir kaybımız yok. Bunu paylaşabilirim ilk bilgilere.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Öte yandan Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise kent genelinde okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Vali Şıldak " Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir" dedi.

Şanlıurfa Valisi Sayın Hasan Şıldak



BELEDİYE BAŞKANI: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

TGRT Haber’e konuşan Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar ise şunları söyledi:

Şiddetli bir depremdi. Ekiplerimiz şu anda sahada. Onlar da gerekli planlamayı yapıyorlar. Bir ihbar olursa ki şu ana kadar gelmiş bir ihbar yok bize olumsuz manada. Onu da tabii ki değerlendiririz. Ama şu anda dediğim gibi durum iyi vaziyette.

Şanlıurfa'da şiddetli deprem! Büyüklüğü belli oldu... Çok sayıda kentte hissedildi

“İDARİ İZİN VEREBİLİRİZ”

Gürpınar “Belediye çok katlı bir bina olduğu için belediyede de bir panik oluşmuş. Biz şimdi idari izin vereceğiz inşallah arkadaşlarımıza. Korkuyu en azından bir atlasınlar. Bugünlük bakalım. Tarama sonrası mesaiye döneriz” diye konuştu.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar

BAKAN KURUM: OLUMSUZ DURUM YOK

Valinin ardından bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum "Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ise saha taramalarının başladığını belirterek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman’da da hissedilmiştir. AFAD, Mülki İdare Amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. M Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

“ULAŞIM VE HABERLEŞMEDE SORUN YOK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise şu açıklamayı yaptı:

İlk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup sahadaki ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ise deprem sonrası vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

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