Malang Sarr transferi sonrası ortalık fena karıştı: "Kampta tekme tokat dövüldü" iddiası!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan Malang Sarr'ın, Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM'a transferi sonrası ortalık karıştı. Fransız basını, 27 yaşındaki Senegalli asıllı stoperin eski danışmanına ücret vermediği için dövüldüğünü iddia etti.

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Son transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği konuşulan Malang Sarr'ın, Suudi Arabistan kulübü NEOM'a transferinin ardından çok konuşulan bir haberle gündeme geldi.

TRANSFER KRİZİ

L'Equipe'in haberine göre; Fransız futbolcunun, NEOM'a imza sürecine aracılık eden kişiyi devreden çıkardığı ve transfer görüşmelerini kendi başına tamamladığı belirtildi. Bu durumun ardından eski temsilcisiyle bağlantılı olduğu belirtilen bir grup ile komisyon konusunda anlaşmazlık yaşandı.

Malang Sarr (Fotoğraf: Instagram)

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Danışmanının yakınlarının, yapılan bu davranıştan sonra Sarr'ın kaldığı kampta giderek oyuncuyu tekme tokat dövdüğü öne sürüldü. Deneyimli oyuncunun, olayın üstünü kapatarak polise gitmeme kararı aldığı belirtildi.

KAMERALARA DA YANSIDI

Yaşananların otelin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi. NEOM yetkililerinin, durumu polise bildireceğinin öğrenilmesinin ardından söz konusu kişilerin otelden ayrıldığı aktarıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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