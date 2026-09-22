750 bin TL'nin getirisi yükseldi! İşte banka banka son oranlar…

Akaryakıt fiyatlarında eylülde yaşanan fiyat artışları yüzde 20’ye yaklaşırken; WEB TÜFE tarafından ölçülen ilk veriler bu ay %2,2’lik enflasyona işaret etti. Yüksek petrol fiyatları ve jeopolitik risklerin faiz indirimi alanını daraltabileceği ifade edilirken, bankalar tarafından açıklanan kâr payı oralarında da sınırlı yükseliş dikkat çekti. 750 bin TL’nin getirisi kaç TL oldu? İşte detaylar…

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Piyasalarda eylülün son işlem haftası yaklaşırken, petrol fiyatlarının yüksek seyri bu aya da damga vuran önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Brent petrolün varil fiyatı eylül işlemlerinde ağırlıklı olarak 100 doların üzerinde konumlanırken, bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

İstanbul Avrupa yakasında 1-22 Eylül döneminde benzinin litre fiyatı yüzde 8,15 yükselirken, motorindeki artışın boyutu yüzde 18,9’a ulaştı.

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WEB TÜFE EYLÜLDE %2,22

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar enflasyonist baskıları canlı tutarken; WEB TÜFE tarafından yapılan ölçümlerde aylık enflasyon bugün itibarıyla %2,22 olarak öngörüldü.

Enflasyon, merkez bankasının faiz politikası için de kritik önem taşıyor. TCMB’den gelen son mesajlarda genel olarak gerileyen enflasyon eğilimi ve iç talepteki yavaşlamaya dikkat çekiliyor. Bunlar faiz indirimi için alan açıyor. Ancak yüksek petrol fiyatları ve jeopolitik risklerin bu alanı daraltabileceği de ifade ediliyor.

750 bin TLnin getirisi yükseldi! İşte banka banka son oranlar…

22 EKİM ÖNCESİ GELİŞMELER

Bu sebeple 22 Ekim’de gerçekleşecek ilk TCMB faiz toplantısına kadar petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüş yaşanması ve enflasyon görünümünün iyileşmeye devam etmesi, faiz indirimi beklentilerini destekleyebilecek unsurlar arasında bulunuyor.

Enerji fiyatlarının yüksek kalması ve jeopolitik risklerin fiyatlama davranışlarını bozması halinde ise TCMB’nin daha uzun süre sıkı para politikası uygulamasının gündeme gelebileceği aktarılıyor.

750 bin TLnin getirisi yükseldi! İşte banka banka son oranlar…

KÂR PAYI ORANLARI

Son PPK toplantısında politika faizinin %37’de sabit tutulmasın ardından TL kâr payı oranlarında da düşüş durmuş ve yön sınırlı da olsa yukarı dönmüştü. Geçen hafta en yüksek oran %37,89 olarak açıklanmıştı.

22 Eylül 2026 itibarıyla ise katılım bankaları tarafından “yeni müşteri” kampanyası kapsamında ilan edilen kâr payı oranları şöyle:

Banka / Katılım Finans Kar Payı Oranı Türkiye Finans %37,92 Kuveyt Türk Katılım %35,81 Dünya Katılım %33,20 Albaraka %32,10 Hayat Finans %31,36 Vakıf Katılım %31,50

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır.)

750 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 750 bin TL’nin güncel getirisi şöyle:

-Mevduat tutarı: 750 bin TL

-Kâr payı oranı: %37,92

-Vade: 31 gün

-Net getiri: 19 bin 928 TL